Datum der Anmeldung:

09.07.2024



Aktenzeichen:

B3-85/24



Unternehmen:

Novo Holdings A/S, Hellerup (DK); Erwerb von 25% der Anteile an der Sejet Planteforædling I/S, Horsens (DK)



Produktmärkte:

Ackerbohnensaatgut, Getreidesaatgut, Triticalesaatgut