(shareribs.com) New York 12.07.2024 - Die Aktie von Tesla zeigte am Donnerstag eine deutliche Korrektur. Gewinnmitnahmen waren zu erwarten, der Katalysator dafür zeigt einmal mehr die überzogenen Ambitionen von Elon Musk. Bloomberg berichtete am Donnerstag, dass der Autobauer Tesla die für den 8. August geplante Veranstaltung zur Vorstellung seines Robotaxis, auch Cybercab genannt, auf Oktober verschieben ...

