Dämpfer bei den Megacaps bremst den DAX. Anleger steigen bei Autobauern ein.

Die Magnificent 7 kamen gestern an der Nasdaq unter die Räder. Dies bremste zu Handelsbeginn die Aufwärtsbewegung im DAX®. Im Tagesverlauf werden weitere Inflationsdaten aus den USA erwartet. Zudem läuten drei Großbanken die Berichtssaison ein. Der Markt könnte somit weitere Impulse erhalten.

Unternehmen im Fokus

GEA Group und MTU Aero Engines profitierten heute von positiven Analystenkommentaren. Bei Siemens deutet sich bei EUR 179,30 ein Ausbruch über den Kreuzwiderstand an. Siemens Energy plant den Ausbau der Produktionsflächen in Österreich. Die Aktie startete dennoch verhalten. Vonovia steuert das Jahreshoch von EUR 30 an. Anleger stiegen im frühen Handel vor allem bei Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW ein. Die Aktien kamen im Mai mehrheitlich kräftig unter Druck und stabilisierten sich in den zurückliegenden Wochen. Bei BMW und Dr. Ing. Porsche deutet sich inzwischen eine Erholung an.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.648/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.807/17.975/18.110/18.200/18.415 Punkte

Der DAX® knackte gestern die Widerstandszone zwischen 18.415 und 18.500 Punkten und bestätigte dies heute im frühen Handel. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indizes sind aufwärtsgerichtet. Der mittelfristige Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Damit besteht die Chance auf eine Erholung bis 18.648 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.880 Punkte. Die einstige Widerstandszone wird nun zur Unterstützungszone. Rücksetzer in diesen Bereich könnten Bullen erneut als Einstiegschance werten. Kippt der Index jedoch unter 18.415 Punkte droht eine Konsolidierung bis 18.200 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.03.2024 - 12.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.07.2019 - 12.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 94,69* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 109,84** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 110,39*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 09:25 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 2,45* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,06* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 5,91* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,13* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 09:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.