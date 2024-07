München (ots) -Ohne ein starkes Vertriebsteam können selbst die besten Produkte und Dienstleistungen nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Viele Agenturen kämpfen jedoch mit der Herausforderung, talentierte und leistungsstarke Vertriebler zu finden und zu halten - das führt zu stagnierendem Wachstum, verpassten Geschäftsmöglichkeiten und unzufriedenen Kunden."In meiner langjährigen Beratungspraxis habe ich gesehen, wie entscheidend es ist, A-Player im Vertrieb zu identifizieren und zu fördern. Diese Spitzenkräfte sind der Schlüssel zum Erfolg einer jeden Agentur", weiß Edgar Knak. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau und der Optimierung von Vertriebsteams hat Edgar Knak zahlreiche Agenturen unterstützt, ihre Vertriebsstrategien zu optimieren. Nachfolgend verrät er, wie Agenturen ein unschlagbares Vertriebsteam aufbauen.Mit einem guten Netzwerk zum ErfolgUm Kontakte zu Top-Vertrieblern herzustellen, empfiehlt es sich, unternehmerische Netzwerke zu nutzen, zum Beispiel über Unternehmensgemeinschaften. Herausragende Arbeitgeber sind auch für A-Level-Experten attraktiv, sodass sich hier entsprechende Kandidaten schnell ausfindig machen lassen.Die Kontaktanbahnung erfolgt zum Beispiel auf einschlägigen Networking-Veranstaltungen, Konferenzen oder Messen. Hier entstehen schnell unverbindliche Gespräche, die eine Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bilden können. Auch die Mitgliedschaft in Unternehmensnetzwerken und -verbänden bietet eine Chance, qualifizierte Top-Kräfte zu erreichen. Zur Stärkung der eigenen Marke und Präsenz eignen sich zudem eigene Events für das Networking, etwa Workshops und Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Gute Vertriebler haben solche Termine immer im Blick und nutzen sie, um ihr Netzwerk zu erweitern.Allerdings ist zu bedenken, dass diese Strategie über ein begrenztes Potenzial zur Kontaktanbahnung verfügt, denn gute Kandidaten für den Vertrieb sind selten, und als Unternehmen steht man immer in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern.Kontakt zu Experten des VertriebsUm somit die Chancen für die Erreichung von A-Level-Vertrieblern zu verbessern, ist es sinnvoll, sich auch auf reine Vertriebsnetzwerke zu fokussieren. Hier bietet sich eine Mitgliedschaft in einschlägigen Netzwerken und Foren an, beispielsweise Sales-Excellence-Netzwerke oder digitale Plattformen, in denen Vertriebsexperten zusammenfinden. Bei dieser zweiten Strategie kann man die Expertise als direkte Dienstleistung oder durch reine Vermittlung eines Vertrieblers aus dem Netzwerk einkaufen, sodass man durch den Zugang zum Expertennetzwerk immer wieder Mitarbeiter findet. Damit diese Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, sollte im Vorfeld eine ausführliche Recherche erfolgen, um die richtigen Kandidaten zu identifizieren.Schritt für Schritt zur Top-ExpertiseDie zeit- und arbeitsaufwändigste Strategie besteht darin, über Inhouse-Schulungen und interne Weiterbildungsmaßnahmen einfach die erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten in die eigene Agentur zu bringen. Nicht immer ist es überhaupt möglich, auf dem Markt die Art von Top-Vertrieblern zu gewinnen, die am besten zum Unternehmen passen. Mit dieser Methode kann das interne Team zu A-Level-Vertrieblern umgeformt werden. Dies erfolgt, indem das über Jahre aufgebaute Fachwissen im Vertriebsbereich schrittweise an geeignete Mitarbeiter weitergegeben wird. Fehlen hierfür die entsprechenden Personen oder Kapazitäten im Haus, können entsprechende Beratungs- und Schulungsdienstleistungen auch durch externe Anbieter erfolgen.Dieses Vorgehen erfordert eine gute Planung und bindet zeitliche Ressourcen, dafür ermöglicht es jedoch, langfristig ein hohes Maß an Know-how und Kompetenzen im Unternehmen zu schaffen. Zudem behalten Agenturen stets einen vollständigen Überblick und die Kontrolle über die Entwicklungen der Vertriebsmitarbeiter. Nicht zuletzt erhöhen Maßnahmen wie diese auch die Loyalität und das Engagement, denn sie dienen der beruflichen Entwicklung des Teams und verbessern berufliche Perspektiven. Um die Strategie erfolgreich umzusetzen, braucht es eine realistische und gute Einschätzung des zeitlichen Aufwands sowie die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen. Daher ist es ratsam, dies im Vorfeld detailliert zu kalkulieren.Über Edgar Knak:Edgar Knak ist der Gründer und Geschäftsführer der Closer Academy. Mit seinem Team unterstützt er Menschen, die als Premiumberater durchstarten möchten. Richtig ausgeübt bietet die Tätigkeit als Closer nicht nur zeitliche und örtliche Flexibilität, sondern stellt auch eine finanziell verlässliche und attraktive Einkommensquelle dar. Bei Edgar Knak lernen Quereinsteiger und Vertriebsprofis deshalb alles rund um Verkaufstechniken, die den Kunden echte Lösungen und wirklichen Mehrwert bieten. Mehr Informationen unter: https://closer-academy.de/Pressekontakt:Closer-Academy.deEdgar KnakE-Mail: support@closer-academy.deWebseite: https://closer-academy.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Closer-Academy.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174525/5821664