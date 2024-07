Die gestrigen Daten zur Inflation in den USA machen Senkungen der Zinsen deutlich wahrscheinlicher: Gold steigt daraufhin deutlich - und es ist fast skurril, dass der zuvor so extrem gestiegene Nasdaq trotz der doch eigentlich guten Zins-Nachrichten so stark abverkauft wurde wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Die Daten zur US-Inflation aber waren so niedrig, ...

