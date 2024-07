Stuttgart, Deutschland (ots) -Im September wird die Motor Presse Stuttgart Start-Ups auszeichnen, die mit ihren Konzepten überzeugen konnten. Den feierlichen Rahmen dafür bietet die KI-Fachtagung beim auto motor und sport KONGRESS, der vom 24. bis 25. September 2024 in der Allianz Arena München stattfindet.Die Zeitschrift auto motor und sport aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart ruft gemeinsam mit Heartfelt_ und Reziprok Ventures die "AI Start-Up Challenge" ins Leben, um die Adoption von künstlicher Intelligenz (engl. Artificial Intelligence = AI) in der Energie- und Mobilitätswirtschaft zu fördern.Jetzt bewerben für die AI Start-Up ChallengeBewerbungen sind ab sofort bis zum 30. August 2024 möglich unter:https://heartfelt.capital/pitch/ai-startup-challengeDieser Wettbewerb richtet sich speziell an Frühphasen-Start-Ups, die innovative KI-Lösungen für die Energie- und Mobilitätswende entwickeln. Neben einem potenziellen Investment von 100.000 Euro erhalten die Gewinner Zugang zu einem Netzwerk führender Experten und Investoren im Bereich KI, Mobilität und Nachhaltigkeit."Uns ist es bei auto motor und sport immer ein wichtiges Anliegen, neue Technologien zu fördern, besonders wenn sie dazu beitragen, Verkehrssicherheit und Umweltschutz zu verbessern. Im Sinne unserer journalistischen Exzellenz wollen wir unser Engagement auf diesen Themengebieten weiter steigern. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieses ersten Start-up-Wettbewerbs unter Beteiligung der Motor Presse Stuttgart", sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport.Künstliche Intelligenz wird die technologische Entwicklung der nächsten Dekade(n) prägen, ganz besonders bei Automobilherstellern, Mobilitäts- und Energieanbietern. Neue KI-basierte Lösungen kommen aktuell vor allem von großen Tech-Playern und Start-Ups aus den USA und Fernost. Damit Europa den Anschluss nicht verpasst, ist es strategisch wichtig, auch hier in AI Start-Ups zu investieren."Europas Start-up-Szene liegt im Bereich Deep Tech für Automotive deutlich hinter der internationalen Konkurrenz zurück. Darum ist die Initiative zur AI Start-up Challenge aus meiner Sicht sehr begrüßenswert. Dass hier die KI im Mittelpunkt steht, ist absolut richtig. Denn sie wird entscheidend sein, für alle Themen rund um Nachhaltigkeit und die Mobilität der Zukunft", so Karl-Thomas Neumann, CEO KTN GmbH, Berater und Investor.Anmeldung zum auto motor und sport KONGRESS - mit First Mover Rabatt bis 31. Juli 2024Geballte auto motor und sport-Power am 24. und 25. September 2024 live in der Allianz Arena München: detaillierte Informationen mit Vorstellung der Speaker, Programm, Anmeldung und Preise unter www.ams-kongress.de.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5821697