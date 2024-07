Hannover (ots) -Viele Menschen leisten schon heute einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität. Eine Studie des Mobilitätsanbieters linexo by Wertgarantie errechnet, dass deutsche Radelnde im Durchschnitt 2.400 Mal täglich in die Pedale treten.Diese Zahl an Umdrehungen entsprechen einer mittleren, wöchentlichen Fahrzeit von etwa 240 Minuten und einer Strecke von durchschnittlich über 50 Kilometern. Um die Fahrradnutzung weiter zu fördern, bietet sich Bike-Leasing über den Arbeitgeber an. Damit häufige Schäden, etwa durch Verschleiß, die Radel-Motivation nicht stoppen, ist eine Fahrrad- und E-Bike-Versicherung empfehlenswert.Vor allem Verschleiß bremst Radelnde ausDen Schwung aus der Pedale nehmen am wahrscheinlichsten Schäden durch Verschleiß, Sturz oder technische Defekte. Eine Befragung von Wertgarantie und Statista (2024) (https://www.linexo.de/studien/2024) zeigt, dass nahezu 39 Prozent der Fahrradbesitzer und 22,1 Prozent der E-Bike-Besitzer in Deutschland bereits Schäden durch Abnutzung erlebt haben. Unter den häufigsten Schäden folgen Sturz (Fahrrad: 13,2 %, E-Bike: 9 %), technische Defekte beim E-Bike (12,6 %) und Diebstahl (Fahrrad: 12,4 %, E-Bike: 11 %).Trotz dieser Risiken sind nur wenige Fahrräder und E-Bikes ausreichend versichert. Lediglich 12,5 Prozent der Fahrrad- und 20,2 Prozent der E-Bike-Besitzer haben eine spezielle Versicherung, die Reparaturkosten erstattet und bei Totalschaden oder Diebstahl einen Ersatz leistet. Ein großer Teil (je über 40 %) verlässt sich auf die Hausratversicherung, die jedoch in der Regel nur bei Einbruchdiebstahl aufkommt und insbesondere bei teuren E-Bikes die Kosten für den Ersatz nicht deckt."Bei der Wahl der Versicherung unbedingt darauf achten, dass sowohl die teuersten, als auch wahrscheinlichsten Schäden abgedeckt sind", rät Sören Hirsch, Bereichsleitung bei linexo: "Wer sich für den Arbeitsweg, den Einkauf oder in der Freizeit für aktive und nachhaltige Mobilität auf dem Rad entscheidet, den soll ein Schadenfall nicht ausbremsen. Dass Kosten für Reparatur und Ersatz übernommen werden, ist dann die eine wichtige Sache. Die andere, im Bike Handel und der Werkstatt schnelle Hilfe zu erhalten".57 Prozent wünschen sich Dienstrad-LeasingDas Interesse an aktiver Mobilität mit dem Bike statt Auto ist aber längst nicht bedient: 57 Prozent der Radfahrenden, deren Arbeitgeber noch kein Bike-Leasing anbietet, wünschen sich ein solches Angebot (linexo, 2024 (https://www.linexo.de/presse/studien)). Insbesondere bei hochpreisigen Fahrrädern und E-Bikes machen sich Steuervorteile durch das Leasing über den Arbeitgeber bemerkbar. Wie hoch diese Individuellen Ersparnisse gegenüber einem Barkauf ausfallen, können Leasing-Interessierte mit dem linexo Vorteilsrechner ermitteln.Arbeitgeber, die Dienstrad-Leasing anbieten möchten, sollten auf einen Ausfallschutz, etwa bei Kündigung oder Elternzeit, achten. Mit linexo erhalten Arbeitgeber und -nehmer erstmals Leasing und Versicherung aus einer Hand. Mit dem Dienstrad-Leasing von linexo sind neben Reparatur- und Ersatzleistungen auch Inspektionen abgedeckt.Über linexo by WERTGARANTIEDer Versicherer Wertgarantie stellte zur europaweit wichtigsten Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt im Juli 2024 seine neue Marke linexo vor, unter der Kunden und Partner die bewährten Versicherungsprodukte und -services für Fahrrad und E-Bike sowie ein neues Leasing-Produkt finden. Mit linexo Leasing werden - einmalig auf dem deutschen Leasingmarkt - Versicherungsleistungen nicht durch Drittanbieter gestellt. Kein Tarifdschungel, sondern faire und transparente Konditionen heben linexo Leasing von anderen Anbietern ab.Der linexo Komplettschutz deckt die am häufigsten auftretenden Schadenursachen ab, wie Verschleiß, Sturz, Unfall, Vandalismus, Diebstahl, unsachgemäße Handhabung und technische Defekte. Mit einem Netzwerk von über 2.000 Partnern im lokalen Bike Fachhandel, darunter auch Filialisten, wie B.O.C., Lucky Bike und Little John Bikes sowie einer einfachen, digitalen Schadenabwicklung per App und Kundenportal, sorgt linexo dafür, dass alle Bike-Fans sicher unterwegs bleiben.Hinter linexo steht die Wertgarantie Group - ein seit 60 Jahren gewachsener Konzern für Versicherungen.Pressekontakt:Julia-Maria Blesin | Tel: 0049 174 23 98 130 | E-Mail: j.blesin@linexo.com | www.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/5821718