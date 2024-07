Big Tech ist am Donnerstag an der Wall Street nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten massiv unter Druck gekommen. Die zuletzt so tief gefallenen Solar-Aktien wie Enphase oder SolarEdge profitierten dagegen von der wieder verstärkten Zinssenkungsfantasie und sprangen deutlich nach oben.

