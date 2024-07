NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Expertin Annick Maas widmete sich in ihrer am Freitag vorliegenden Analyse ganz der Generalüberholung des Korea-Geschäfts. Insgesamt kommt sie zu einem positiven Fazit für die Konzernprofitabilität. Mit einem neuen Korea-Chef dürfte man mit Baemin in die Offensive gehen, um Marktanteile nicht nur zu sichern, sondern dem Wettbewerber Coupang Eats wieder welche abzugraben./ag/gl



ISIN: DE000A2E4K43