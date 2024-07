Straßburg (ots) -Der europäische Kulturkanal zeigt sich als Vorreiter im Bereich innovativer Medientechnologien und optimiert eine weitere App für Apple Vision Pro, zeitgleich mit dem Launch des neuen Headsets in Deutschland und Frankreich. Mit "INUA - A Story in Ice and Time" startet ARTE das nächste Spiel für Apple Vision Pro. Es erscheint zeitgleich mit der Einführung des Apple-Headsets auf dem deutschen und französischen Markt.INUA - A Story in Ice and TimeEin preisgekröntes Online-Spiel aus dem hohen NordenDas narrative Abenteuerspiel "INUA - A Story in Ice and Time" wurde bereits mit dem Gamescom Award und dem App Store Award ausgezeichnet. Darin besuchen drei Protagonisten zu völlig verschiedenen Zeitpunkten dieselben Orte im hohen Norden - ihre Schicksale sind auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben. Spielerinnen und Spieler erkunden die Schauplätze, sammeln Ideen und pflanzen sie den Figuren ein, um den Lauf der Geschichte zu verändern.In der neuen - den Herausgebern zufolge endgültigen - Version des Spiels sorgt die immersive Technologie von Apple Vision Pro für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis. Die Interaktionsmodi sind intuitiver denn je: das bekannte "Point and Klick"-Methode wird durch die sehr komfortable "Gaze and Pinch"-Steuerung ersetzt, die es bisher nur auf Apple Vision Pro gibt.INUA im visionOS App Store (https://apps.apple.com/app/inua/id6502348035)Ein Schritt in die ZukunftARTE hat bereits drei seiner Apps für Apple Vision Pro optimiert. Das Headset arbeitet mit der "Spatial Computing"-Technologie, einer ganz neuen Art der Mensch-Maschine-Interaktion, die Realität und virtuellen Raum miteinander verschmelzen lässt. Die Steuerung des Computers erfolgt wahlweise mit Händen, Augen oder Stimme - oder mit allen gleichzeitig. Die hochwertigen ARTE-Inhalte erscheinen auf der dazugehörigen Plattform namens "visionOS" schärfer und brillanter denn je.Das ARTE-ErlebnisSeit 2010 können Nutzerinnen und Nutzer über eine innovative, einfach zu handhabende App auf das gesamte ARTE-Universum zugreifen. Erhellende Dokus, preisgekrönte Reportagen, Live-Konzerte und Bühnenaufführungen sowie unabhängige, ausgezeichnete europäische Film- und Serienproduktionen stehen hier kostenlos zur Verfügung. Auf den digitalen Plattformen verzeichneten ARTE-Produktionen 2023 rund zwei Milliarden Zugriffe.Unsere Programme sind auf Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Polnisch und Italienisch verfügbar.Seit Februar bereits kann eine Bandbreite an ARTE-Dokus, Livekonzerten und immersiven Videospielen auf Apple Vision Pro noch intensiver erlebt werden.Die ARTE.TV App im visionOS App Store (https://apps.apple.com/us/app/arte-tv/id405028510)Immersive GeschichtenZwei immersive VR-Produktionen von ARTE sind bereits für Apple Vision Pro verfügbar. In "Gloomy Eyes" erzählt Max Riemelt die herrlich skurrile Lovestory zwischen einem Zombie-Jungen und einem Menschen-Mädchen, und "Battlestar" entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die New Yorker Punkszene der späten 1970er Jahre.Gloomy Eyes und Battlescar sind im visionOS App Store verfügbar.Gloomy EyesIn "Gloomy Eyes" erzählt Max Riemelt die skurrile Liebesgeschichte zwischen einem Zombie-Jungen und einem Menschenmädchen in einer Stadt, in der die Sonne nie wieder aufgehen wird. Das animierte interaktive Storytelling entführt die Nutzerinnen und Nutzern in eine Welt voller Magie und Abenteuer.Koproduktion: ARTE France, Atlas V, 3DAR, RyotZum Download (https://apps.apple.com/us/app/gloomy-eyes-experience/id6475821484?uo=2)Battlescar"Battlescar" beruht auf dem handgeschriebenen Tagebuch der 16-jährigen Lupe aus Puerto Rico, die in einer New Yorker Jugendhaftanstalt die Punkerin Debbie kennenlernt. Debbie nimmt Lupe mit in die Unterwelten der Lower East Side ... 3D-Echtzeit-Animation und "6dof"-Technologie machen die 30-minütige VR-Trilogie zu einer atemberaubenden immersiven Erfahrung.Koproduktion: Arte France, Atlas V, RYOTZum Download (https://apps.apple.com/us/app/battlescar/id6475818092)ARTE - Vorreiter der technologischen InnovationARTE positioniert sich seit über 20 Jahren als Vorreiter der technologischen Innovation. Im Rahmen seiner Digitalstrategie experimentiert der Sender mit virtueller und erweiterter Realität und produzierte zahlreiche preisgekrönte Videospiele. Schon 2002 präsentierte ARTE mit seinen digitalen Audioinhalten auf ARTE Radio ein Format, das später als "Podcast" bekannt wurde. 2013 koproduzierte ARTE seine ersten Videospiele; inzwischen umfasst der Katalog siebzehn Originaltitel. 2014 begann der Sender mit der Veröffentlichung innovativer immersiver Produktionen wie "Polar Sea 360" oder "Notes On Blindness", die in die Genregeschichte eingingen. ARTE ist stolz, nun auch Formate für Apple Vision Pro anzubieten und die unglaublichen Möglichkeiten des neuen Headsets in den Dienst seiner Innovationsstrategie zu stellen. ARTE folgt damit weiter seiner langjährigen Tradition, optimierte Apps für Apple-Produkte bereitzustellen, um das beste Nutzererlebnis zu bieten.Pressekontakt:Manuel Schönung | manuel.schoenung@arte.tv | +33 3 90 14 20 09Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5821916