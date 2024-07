London (www.anleihencheck.de) - Die Gesamt- und die Kerninflation in den USA sanken im Juni auf 3,0 Prozent beziehungsweise 3,3 Prozent, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Aus Sicht von RBC BlueBay Asset Management die US-Notenbank Federal Reserve (FED) werde mit den Fortschritten bei der Annäherung an das Inflationsziel von 2 Prozent zufrieden sein. ...

