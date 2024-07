FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern hat seine Prognose erneut gesenkt. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im zweiten Quartal erwartet das Unternehmen nun für 2024 noch ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Zuletzt war Lufthansa von rund 2,2 Milliarden ausgegangen. Der Ausblick hänge maßgeblich von der Ergebnisentwicklung bei Lufthansa Airlines sowie dem traditionell wichtigen vierten Quartal bei Lufthansa Cargo ab. Die im MDax notierte Aktie verlor nach den Nachrichten zwischenzeitlich mehr als drei Prozent.

Im zweiten Quartal sackte das bereinigte Ebit vorläufigen Berechnungen zufolge von 1,1 Milliarden auf 686 Millionen Euro. Lufthansa begründete dies mit einem Rückgang der Durchschnittserlöse in allen Verkehrsgebieten, insbesondere aber in Asien. Die Stückkosten der Passagier-Airlines lagen demnach auf Vorjahresniveau. Probleme gab es vor allem bei der Lufthansa-Kernmarke. Das Ergebnis von Lufthansa Airlines lag mit einem Quartalsgewinn von 213 Millionen Euro rund 300 Millionen Euro unter Vorjahr, wie der Konzern weiter mitteilte.

Lufthansa Airlines sei in besonderem Maße von der negativen Marktentwicklung sowie Ineffizienzen in den Flugbetrieben Lufthansa und Cityline betroffen, auch durch verzögerte Flugzeugauslieferungen. Ein ausgeglichenes Jahresergebnis werde für Lufthansa Airlines zunehmend anspruchsvoll, hieß es. Um dem entgegenzuwirken, werde ein umfangreiches Turnaround-Programm auf den Weg gebracht.

Für die anderen Passagier-Airlines sowie Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo erwartet der Lufthansa-Konzern für das zweite Halbjahr Ergebnisse im Wesentlichen auf Vorjahresniveau, in Teilen höher. Lufthansa will am 31. Juli ausführlich über das Quartal berichten./nas/jha/