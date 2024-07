Stuttgart, Mainz, Baden-Baden (ots) -Rundfunkrat stimmt der neuerlichen Berufung durch SWR Intendant Gniffke zuStuttgart. In der Sitzung des Rundfunkrats des Südwestrundfunks am 12. Juli 2024 ist Thomas Dauser (49) als Direktor für Innovationsmanagement und Digitale Transformation bestätigt worden. Er verantwortet in dieser Direktion zentrale Bereiche für den Transformationsprozess des SWR zu einem multimedialen Medienhaus wie z.B. das Change-Management, die Nutzerdatenanalyse und Innovationsprojekte.Kai Gniffke, SWR Intendant"Thomas Dauser hat den gesamten SWR durch sein strategisches Denken, seine analytischen Fähigkeiten und seine unternehmerische Weitsicht vorangebracht und ist ein Motor für die Veränderung des SWR, aber auch in der ARD. Als Direktor für Innovationsmanagement und digitale Transformation hat er dazu beigetragen, Innovationsprozesse zu beschleunigen und verstärkt neue und junge Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Auch durch ihn und die Expertinnen und Experten der IDT hat es der SWR geschafft, seine digitale Reichweite nachhaltig zu steigern."Engelbert Günster, Vorsitzender des SWR Rundfunkrats"Ich beglückwünsche Thomas Dauser zur erneuten Berufung als Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung des SWR. Die Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation wurde vor drei Jahren mit Thomas Dauser an der Spitze neu gegründet und hat sich als wichtiger Impulsgeber und Treiber des Innovationsmanagements im SWR sowie in der ARD herausgestellt. Der Rundfunkrat beschäftigt sich immer wieder mit dieser Thematik und den damit verbundenen programmlichen Herausforderungen der digitalen Transformation."Zweite AmtsperiodeThomas Dauser verantwortet seit Juni 2021 die neu geschaffene Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation im SWR. Seine zweite Amtsperiode beginnt am 1. Oktober 2024 und endet am 30. September 2026.Zur PersonThomas Dauser, Jahrgang 1975, studierte in Tübingen Allgemeine Rhetorik und Politikwissenschaft und arbeitete parallel als Reporter und Moderator im Tübinger SWF/SWR Studio. Ab 2004 war er beim SWR in Mainz zunächst Autor für das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" im SWR Fernsehen, ab 2006 dann für "Report Mainz" im Ersten. Für seine investigativen Recherchen wurde er u. a. mit dem Medienpreis der Kindernothilfe ausgezeichnet. In der Chefredaktion verantwortete er außerdem Sondersendungen unter anderem zu Bundes- und Landtagswahlen und war an der Entwicklung neuer TV-Formate beteiligt.2012 wurde Thomas Dauser Leiter der Intendanz des SWR, 2016 zusätzlich Strategiechef und begleitete in diesen Funktionen den multimedialen Umbau im SWR. Seit Juni 2021 verantwortet Thomas Dauser die neu geschaffene Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation im SWR. Hier baute er neue Teams für Veränderungsmanagement, Analytics, Suchmaschinenoptimierung, Community Management sowie das SWR X Lab, das Innovationslabor des SWR, auf. Im SWR X Lab entstehen seitdem insbesondere für junge Menschen neue digitale Produkte und Services, die den öffentlich-rechtlichen Auftrag in die digitale Zukunft tragen. Thomas Dauser verantwortet im SWR strategische Projekte zu Künstlicher Intelligenz (KI), Gaming, Virtueller Realität, Personalisierung, Dialog und Daten.Zudem hat Thomas Dauser den Hans Bausch Mediapreis des SWR neu konzeptioniert. Der Preis fördert herausragende Forschungsergebnisse zu den Themen Digitale Ethik, Digitalisierung der Medien und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Wandel.Weitere Informationen unter: http://swr.li/thomasdauserPressekontakt:Carina Eckert, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5821975