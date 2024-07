FRANKFURT (dpa-AFX) - Vergleichsweise gelassen haben Anleger am Freitagmittag auf eine Gewinnwarnung der Lufthansa reagiert. Zwar fiel der Kurs zunächst um knapp 4 Prozent auf 5,57 Euro auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2022; anschließend erholten sich die Papiere aber wieder und lagen zuletzt noch mit 0,4 Prozent im Minus bei 5,77 Euro.

Die Fluggesellschaft rechnet im laufenden Jahr nur noch mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro. Zuvor waren rund 2,2 Milliarden das Ziel.

Einem Händler zufolge dürfte die Kursschwäche der Lufthansa-Aktien in den vergangenen Monaten eine negative Überraschung im zweiten Quartal weitgehend eingepreist haben. So habe der Kurs seit den Zahlen zum ersten Quartal Ende April nochmals um 14 Prozent nachgegeben - gegen einen in diesem Zeitraum nahezu unbewegten Reise- und Freizeitsektor./bek/jha/