Berlin (ots) -Wie ist es, heute im Osten aufzuwachsen? In dem neuen Talk-Podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" von Fritz vom rbb in Zusammenarbeit mit der dpa sprechen Lilly Blaudszun und Jakob Springfeld mit bekannten Stimmen der Gen Y und Gen Z über deren ostdeutsche Heimatorte. Mit dabei sind unter anderem Rapper Finch, Influencerin Stachel, Comedian Patrick Thomalla, Ex-Fußballprofi und Podcaster Felix Kroos, Streamerin JenNyan. Die ersten beiden Folgen sind ab 18. Juli 2024 in der ARD Audiothek zu hören. Danach erscheint immer donnerstags eine neue Folge.Von Fürstenwalde über Zahna bis nach StralsundEine Ortskontrollfahrt, kurz OKF, beschreibt im Jugendjargon ein Umherfahren ohne konkretes Ziel. Für eine erfolgreiche OKF braucht man eine Hand voll Freunde, ein Auto und vorzugsweise einen Ort, in dem nach 18.00 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden. Was folgt: Musik hören, Essen, Trinken und Abhängen an der Bushaltestelle, Tanke oder auf dem Supermarktparkplatz. Genau diesem Lebensgefühl wollen Lilly Blaudszun und Jacob Springfeld in Gesprächen auf die Spur kommen. Dafür begeben sie sich mit ihren Gästen gedanklich noch einmal auf OKF - an die wichtigsten Stationen in den unterschiedlichen Heimatstädten.Zwischen Plattenbau und PonyhofDie beiden Hosts sprechen mit Finch über die Dating-Tauglichkeit des Schwimmbads "Schwapp" in Fürstenwalde, mit Stachel über die "Influencer-Fahrschule" in Gera und darüber, warum sie froh ist, im Osten groß geworden zu sein. Felix Kroos berichtet von seinen ersten Clubbesuchen in Rostock und davon, was Heimat heute für ihn bedeutet. Patrick Thomalla erzählt, wie er im Pailletten-Kleid durch Zahna gelaufen ist. Witzige, nachdenkliche, ungefilterte Erinnerungen an die Jugend irgendwo zwischen Plattenbau und Ponyhof. Es geht durch alle fünf neuen Bundesländer. Der passende Lieblingssoundtrack und damalige Lieblingssnacks der Gäste machen die auditive Ortskontrollfahrt in jeder Podcast-Episode komplett.Lilly Blaudszun ist in Ludwigslust aufgewachsen und lebt in Berlin. Bekannt wurde sie als Polit-Influencerin, bis heute setzt sich die 23-Jährige auf Social Media für den Osten ein. Jakob Springfeld ist 22 und kommt aus Zwickau. Er tourt als Autor von "Unter Nazis. Jung, ostdeutsch, gegen Rechts" durch ganz Deutschland. Im Podcast "OKF" sehen die beiden die Chance, ein vielseitiges Bild von Ostdeutschland zu zeichnen.Ab 18. Juli in der ARD AudiothekDie ersten beiden Folgen des zehnteiligen Podcasts "OKF - Ortskontrollfahrt" sind ab 18. Juli in der ARD Audiothek verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danach erscheint wöchentlich, immer donnerstags, eine neue Folge.Folge 1, 18. Juli 2024Finch aus Fürstenwalde - Erdbeerschnäpse und Driften wie bei GTAFinch liefert mit Songs wie "Abfahrt" oder " Liebe auf der Rückbank" den besten Soundtrack für jede OKF. Mit uns macht der "Ostdeutsche Hasselhoff" einen Deep Dive in seine Jugend in Fürstenwalde in Brandenburg. Counterstrike im Internetcafé, Driften am Spreeufer oder Wodka-Energy-Fridays - FiNCHiBOY verrät, warum er nirgendwo besser aufwachsen konnte. In Folge 1 von "OKF - Ortskontrollfahrt" erzählt er aber auch, welches Becken man im Spaßbad "Schwapp" meiden sollte und warum er heute nicht nach Fürstenwalde zurückziehen würde.Folge 2, 18. Juli 2024Stachel aus Gera - Pizza im Puff und Influencer in der FahrschuleSie ist "TikTok-Ossi", Influencerin und mit "Alpha Females" ganz oben in den Podcast-Charts. Stachel ist bei uns zu Gast und erzählt, warum ihre Heimatstadt Gera mehr zu bieten hat als die bekannte Influencer-Fahrschule, in der auch Shirin David ihren Führerschein gemacht hat. Außerdem verrät sie, wie sie mal Pizza in einen Puff liefern musste und warum man im Speedskating-Verein komische Bräunungsstreifen bekommt. Wie weit ist sie beim Clubben mit gefälschten Muttizetteln gekommen und warum ist sie heute froh, im Osten groß geworden zu sein?Folge 3, 25. Juli 2024Felix Kroos aus Rostock - Sportwetten mit Toni, aber verpasste Jugend?Felix Kroos hat mit seinem Bruder Toni Kroos den deutschen Fußball an die Spitze der Podcast-Charts gebracht. Anders als bei "Einfach Mal Luppen" nimmt er uns hier bei "OKF" aber mit in seine Kindheit in Rostock. Der Ex-Bundesliga-Profi verrät, was in seiner Brotdose in der Schule immer dabei war, wie Toni und er aus dem strengen Trainings-Alltag ausbrechen konnten und wie seine Mitspieler Felix in die Clubs von Rostock geschleppt haben. Hat er das Gefühl, in seiner Jugend was verpasst zu haben? Trailer: https://dpaq.de/jno4og1Über das Podcast-Angebot der dpa:dpa-Podcast berät, unterstützt oder produziert spannende, innovative Formate für unsere Kunden und deren Zielgruppen - vom Konzept bis zur fertigen Show. Die Produktionen sind nachrichtlich und investigativ, können aber auch Talk-Formate sein oder in eine ganz andere Richtung gehen. Dabei helfen uns ein weltweites Netzwerk an Expertinnen und Experten, das Faktencheck-Team der dpa sowie unsere creative minds. 