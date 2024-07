Intershop (gegründet 1992; Prime Standard: ISHA) ermöglicht es den weltweit führenden Herstellern und Großhändlern, ihr Geschäft zu digitalisieren, zu transformieren und zu steigern. Die E-Commerce-Plattform und die cloudbasierte Technologie von Intershop ermöglichen B2B-Unternehmen den Auf- und Ausbau ihrer digitalen Präsenz, die Verbesserung der Kundenerfahrung und die Steigerung des Online-Umsatzes. Mit über 30 Jahren Erfahrung und globaler Präsenz hilft Intershop seinen mehr als 300 Kunden, Produkte in Gewinne, Kunden in Geschäftspartner und Transaktionen in dauerhafte Beziehungen zu verwandeln. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 24.07.2024 um 13:30 Uhr einen Online-Earnings Call mit Markus Klahn, CEO sowie mit Petra Stappenbeck, CFO der Intershop Communications AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-07-24-13-30/ISHA-GR zur Verfügung gestellt.