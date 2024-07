Hannover (ots) -Wenn an diesem Sonntag (14.7.) um 9:30 Uhr live in die Erlöserkiche in Hamburg geschaltet wird, können Millionen ZDF-Fernsehzuschauer erleben, wie lebendig und lebensbejahend ein Gottesdienst in der Hamburger Kirchengemeinde St. Georg-Borgfelde sein kann. Hier arbeiten seit vielen Jahren Mitglieder der evangelisch-lutherischen Gemeinde des Kirchenkreises Hamburg-Ost und die African Christian Church (ACC) zusammen, teilen sich Ressourcen und Räumlichkeiten. Einmal im Monat feiern sie gemeinsam einen internationalen Gospelgottesdienst - musikalisch, fröhlich und bunt. An diesem Wochenende halten Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), und Peter Sorie Mansaray, Pastor der African Christian Church, eine dialogische Predigt.Innerhalb des internationalen Gottesdienstes werden die gemeinsamen Erfahrungen, aber auch die Herausforderungen der Zusammenarbeit thematisiert. "Die Begegnung von Menschen verschiedener Mentalitäten, Sprachen und Kulturen, von Jung und Alt macht unser Leben unendlich reich. Und ich freue mich, mit dem Gottesdienst am Sonntag ein starkes Zeichen für ein positives Miteinander setzen zu können", sagte Bischöfin Fehrs im Vorfeld der Veranstaltung. Und Pastor Peter Sorie Mansaray ergänzte: "Wir haben uns auf den Weg gemacht zusammenzuwachsen und arbeiten immer weiter daran. Der Glaube verbindet uns und überwindet spürbar Grenzen."Am Gottesdienst wirken außerdem Pastorin Elisabeth Kühn, Olivia Brown und Pastor Prince Ossai Okeke, die Jugendlichen Prisca Boakye und Lorenda Ofori sowie Chormitglied Axel Mangat mit. Die Hamburg Gospel Ambassadors, ein afrikanisch-deutscher Gospelchor, unter der Leitung von Folarin Omishade sorgen zusammen mit einer Begleitband für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Chorleiter und Gesangslehrer Folarin Omishade ist gebürtiger Nigerianer und zieht sein Publikum seit vielen Jahren mit eindrucksvoller Präsenz in seinen Bann.HintergrundDie African Christian Church (ACC) ist eine von vielen internationalen Gemeinden. Die Pastorinnen und Pastoren sowie die Mitglieder der internationalen Gemeinden leben meist seit vielen Jahren in Norddeutschland. Manche teilen sich - wie in St. Georg-Borgfelde - Kirchenräume mit landeskirchlichen Gemeinden. Die meisten Mitglieder sind afrikanischer oder asiatischer Herkunft, gefolgt von europäischen - zum Beispiel den skandinavischen Seemannskirchen am Hafen -, nahöstlichen und lateinamerikanischen Gemeinden. Sie finanzieren sich ausschließlich durch Spenden, da sie keine Kirchensteuern erhalten. Viele der Mitglieder sind formal Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.Die Nordkirche und die internationalen Gemeinden arbeiten im Internationalen Kirchenkonvent zusammen, viele dieser Gemeinden sind auch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen (ACK) in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.Die Webseite der Gemeinde erreichen Sie unter https://www.stgeorg-borgfelde.deWeitergehende Informationen finden Sie unter folgendem Link:https://www.nordkirche-interkulturell.de/internationale-gemeindenHannover, 12. Juli 2024Pressestelle der EKDCarsten SplittDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5822046