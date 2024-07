Nach den überraschend (für den Aktienmarkt) guten Inflationsdaten bleibt am Freitag eine weitere positive Überraschung aus. Der Erzeugerpreisindex ist im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen, was viele Marktteilnehmer nicht erwartet haben. Die Aktienkurse fallen allerdings nur leicht, Gold verliert auch etwas an Wert.

Den vollständigen Artikel lesen ...