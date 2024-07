NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU vor Zahlen zum zweiten Quartal von 280 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem schwachen Jahresauftakt dürfte das Ersatzteilgeschäft wieder deutlich angezogen haben. Alles in allem erwartet die Expertin keine Änderung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr, abgesehen von einer möglichen Einengung der Spanne für den freien Barmittelzufluss. MTU sei weiterhin ein besonders werthaltiges Unternehmen./la/he/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 15:43 / ET

