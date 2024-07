Mainz (ots) -Dr. Eckart Gaddum übernimmt zum 1. November 2024 die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt (HR WIRSSUM). Zu dem Bereich gehören die ZDF-Redaktionen WISO, Umwelt und Wirtschaftsdokumentationen, Recht und Justiz sowie Service täglich. Über die bevorstehende Veränderung hat ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler den ZDF-Verwaltungsrat am Freitag, 12. Juli 2024, in Mainz informiert.Eckart Gaddum leitet seit 2008 die ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien, die unter anderem für die ZDFmediathek und die übergreifende Steuerung des Onlineprozesses zuständig ist. Der erfahrene Journalist und Programmmanager hat den Ausbau der ZDFmediathek, die immer wieder Standards setzt, konsequent vorangetrieben - zuletzt mit der Open-Source-Initiative (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpressemitteilung%2Fzdf-und-ard-starten-open-source-initiative-zum-gemeinsamen-streaming-netzwerk&data=05%7C02%7CMatiaske.B%40zdf.de%7C9924cf56a8f240d5dbcb08dca2720bd0%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638563857962261567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UL62IFmt4e6gt6A98MLbDaqnggkRty5pQhEJkLtJAZI%3D&reserved=0) des Senders. Aufgrund seiner Expertise betreut Gaddum in seiner neuen Funktion weiterhin das Open-Source-Projekt und den Ausbau des gemeinsamen Streaming-Netzwerks mit der ARD. Die ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien fusioniert zum Jahreswechsel mit der ZDF-Hauptabteilung Programmplanung zu einem neuen Bereich, der künftig für die Planung und Distribution sämtlicher Programminhalte über alle Ausspielwege hinweg zuständig sein wird.Die bisherige Chefin der ZDF-Hauptredaktion WIRSSUM, Susanne Biedenkopf-Kürten, übernimmt zum 1. November 2024 die Leitung des ZDF-Landesstudios Hessen in Wiesbaden. Der bisherige Leiter des ZDF-Landesstudios in Wiesbaden, Peter Wagner, wechselt zum gleichen Zeitpunkt in die ZDF-Zentrale in Mainz.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/personalien) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie dieBiografie: Dr. Eckart Gaddum: ZDF-Presseportal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fbiografien%2Fuebersicht%2Fgaddum-dr-eckart&data=05%7C02%7CMatiaske.B%40zdf.de%7C9924cf56a8f240d5dbcb08dca2720bd0%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638563857962272238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=F1l5Qodd18yiWaT6knA8B2hyOF6onLAUUiNNg2D0lO4%3D&reserved=0)Biografie: Susanne Biedenkopf-Kürten: ZDF-Presseportal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fbiografien%2Fuebersicht%2Fbiedenkopf-kurten-susanne&data=05%7C02%7CMatiaske.B%40zdf.de%7C9924cf56a8f240d5dbcb08dca2720bd0%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638563857962280086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kzgV3caqgIrivHrA7K6qlZiyB1Mq2dJt%2FWKuiq2bqB4%3D&reserved=0)Biografie: Peter Wagner: ZDF-Presseportal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fbiografien%2Fuebersicht%2Fwagner-peter&data=05%7C02%7CMatiaske.B%40zdf.de%7C9924cf56a8f240d5dbcb08dca2720bd0%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638563857962286277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bd3m72F65i1jqL9VyIUM%2FCzTrTQ%2F73txHir2%2BX8NYYw%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5822191