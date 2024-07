Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA66981W1032 Nova Pacific Metals Corp. 12.07.2024 CA66979J1066 Nova Pacific Metals Corp. 15.07.2024 Tausch 1:1

CA54163Q4097 Lomiko Metals Inc. 12.07.2024 CA54163Q8056 Lomiko Metals Inc. 15.07.2024 Tausch 10:1