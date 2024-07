FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa nach einer Prognosesenkung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 6,00 Euro gesenkt. Das Problem der Fluggesellschaft sehe er vor allem in den rückläufigen Durchschnittserlösen, die unter dem zunehmenden Wettbewerb und dem steigenden Kostenbewusstsein der Kunden litten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Fixkosten und insbesondere die Personalkosten der Kernmarke angesichts der sich normalisierenden Märkte zu hoch. Die angekündigten Sparmaßnahmen sollten gleichwohl eine gewisse Stabilisierung bringen, auch wenn sie keinen Einfluss auf die strukturellen Marktverschiebungen hätten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 16:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 16:38 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125