clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung: Deutliche Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten



12.07.2024 / 19:32 CET/CEST

Aktionäre unterstützen eingeschlagenen Weg

Präsenz auf der hybriden Hauptversammlung deutlich über Vorjahreswert

Deutliche Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten Frankfurt, 12. Juli 2024 - Die Aktionäre der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Um eine möglichst hohe Präsenz zu erreichen, wurde die Hauptversammlung zum ersten Mal im hybriden Format durchgeführt. Insgesamt waren 50,16 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten (Vorjahr: 46 %). Dies ist die höchste Präsenz seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2010.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG: "Ich freue mich über den konstruktiven Austausch mit unseren Aktionären und das entgegengebrachte Vertrauen. Das letzte Geschäftsjahr war ausgesprochen herausfordernd. Dennoch ist es uns gelungen, die Zielsetzungen zu erreichen oder gar zu übertreffen. Mit den heute getroffenen Beschlüssen können wir an das gute Geschäftsergebnis 2023 anknüpfen und clearvise in eine erfolgreiche Zukunft führen."



Der Vorstand berichtete auf der Hauptversammlung über die Geschäftsentwicklung 2023 und gab einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. In einem herausfordernden Umfeld hat sich clearvise gut behauptet und die zuletzt prognostizierten Ziele eingehalten oder sogar übertroffen. So erreichte clearvise einen Konzernumsatz von 44,8 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 30,3 Mio. EUR. Für eine Optimierung und Diversifizierung des Portfolios verkaufte clearvise die finnischen Windparks und investiert verstärkt in das clearPARTNERS Co-Entwicklungsmodell mit Schwerpunkt PV Entwicklung in Italien und Frankreich. Daraus sind 36 MW bereits im Bau, sowie 30 MW in Entwicklung. Kürzlich realisierte clearvise den ~43 MW Solarpark Wolfsgarten, der im April ans Netz angeschlossen wurde, und investierte in zwei weitere Solarparks in fortgeschrittener Entwicklung über Kooperationen in Italien. Das Beteiligungsportfolio konnte im ersten Halbjahr 2024 damit um 23 % auf 382 MW ausgebaut werden. Den Umsatz für das Jahr 2024 prognostiziert clearvise in einer Spanne von 35,5 bis 37,0 Mio. EUR. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA wird bedingt durch die durch den Rückgang der Strompreise geringeren Umsätze in der Spanne von 21,8 bis 23,1 Mio. EUR erwartet.



Der Vorschlag seitens des Vorstands und Aufsichtsrats den Bilanzgewinn 2023 auf neue Rechnung vorzutragen, wurde mehrheitlich angenommen. Die liquiden Mittel sollen in die weitere Optimierung des Portfolios investiert werden, insbesondere zur Ausübung anstehender Erwerbsoptionen. Weitere Tagesordnungspunkte umfassten die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und die Entlastung des Aufsichtsrats, die Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernprüfers sowie über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds. Herr Gebhard Littich, Managing Director bei EQT, einem Ankerinvestor der clearvise, wird auf Herrn Oliver Kirfel folgen, der im Vorfeld der HV seinen Rücktritt erklärt hatte.



Manuel Sieth, Finanzvorstand der clearvise AG: "Kontinuierliche Investitionen in unser Portfolio sind ein wichtiger Wachstumsfaktor für uns. Ich freue mich, dass wir mit der Unterstützung unserer Aktionäre den Bilanzgewinn selektiv in neue Projekte investieren können, um unser Portfolio weiter zu stärken."



Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten sind auf der Unternehmenswebsite hier abrufbar.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Andreas Riedel Jan Hutterer Tel.: +49 (0)160 - 6938984 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



