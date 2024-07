DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Attentat auf Trump

Donald Trump mit blutverschmiertem Gesicht, die Faust kämpferisch in die Höhe gereckt. Secret-Service-Agenten, die den Ex-Präsidenten umklammern und wegziehen wollen - ein ikonografisches Bild, das symbolträchtiger nicht sein könnte. Ein Bild, das seine politische Wirkung nicht verfehlen wird. Eine Wirkung, die Präsident Joe Biden und seinen Parteigenossen nicht gefallen dürfte. (.) Längst geht es in den USA um die Systemfrage - und aus Sicht der Trump-Basis ohnehin schon lange um eine Frage von Leben und Tod. Das Attentat dürfte sie darin bestärkt haben. Die Gefahr, dass eine kritische Masse von US-Bürgern das auch so sieht, ist nicht zu unterschätzen. Die Warnungen verschiedener Politologen, dass in den USA ein bewaffneter Aufstand, gar ein Bürgerkrieg möglich sei, schienen bislang übertrieben. Mit den Schüssen von Pennsylvania sind sie es nicht mehr./yyzz/DP/zb