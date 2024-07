Für ihren vierten Sommer in deutschen Supermärkten hat sie sich die Ondine Flachnektarine wieder richtig in Schale geschmissen und vorher kräftig Sonne getankt. "Die letzten drei Jahre liefen fantastisch und in diesem Jahr hatten wir eine außergewöhnlich hochwertige Ernte und wir erwarten weiteres Umsatzwachstum mit diesem Spitzenprodukt auf dem deutschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...