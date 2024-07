Die Entscheidung der Europäischen Kommission, die Mittel für die Förderung landwirtschaftlicher Produkte zu halbieren, bedroht das Wachstum der Exporte von "Made in Italy", die in dem Jahr 2023 auf einen Rekordwert von über 64 Milliarden EUR gestiegen sind. Und es besteht die Gefahr, dass die in den letzten Jahren von der Lieferkette geleistete Arbeit in Bezug auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...