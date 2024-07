Auch, wenn sie es nicht böse meinen: Manche Kollegen sind echte Produktivitätskiller. Dagegen gibt es einige Mittel, die helfen können. So schaffst du dir Fokuszeit - ohne alle zu vergällen. Es ist dringend. Er wollte nur mal kurz hallo sagen. Sie kommt grad vorbei und da fällt ihr ein, dass - ja, was ist es, das nicht in eine E-Mail passte, für das es keinen Termin gab und das jetzt so viel wichtiger ist als meine Konzentration? Unterbrechungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...