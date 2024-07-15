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WKN: A3ENM8 | ISIN: IE000QUCVEN9 | Ticker-Symbol: RIZD
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RIZE GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
15.07.2024 08:30 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 15

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF31,334,787.00003.9644 USDIE00BLRPQH0212 July 2024

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF15,478,119.00007.2396 USDIE00BJXRZJ4012 July 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF1,674,930.00003.6844 USDIE00BLRPRQ9612 July 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF17,817,841.00004.8635 USDIE00BLRPRR1112 July 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF386,771.00005.4728 USDIE000RMSPY3912 July 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF20,669,081.005.1115 USDIE000PY7F8J912 July 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF21,846,900.00005.1941 USDIE000QUCVEN912 July 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF1,393,000.00004.8278 USDIE000GA3D48912 July 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF919,000.00005.4319 USDIE0003A512E412 July 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF610,000.00004.7184 USDIE000O5M6XO112 July 2024

© 2024 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.