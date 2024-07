NEW YORK (dpa-AFX) - Der Google -Mutterkonzern Alphabet steht einem Pressebericht zufolge vor seiner größten Übernahme. Der Konzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf der Datensicherheitsfirma Wiz für rund 23 Milliarden US-Dollar (21 Mrd Euro), berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Wochenende unter Berufung auf eingeweihte Personen. Ein Deal könnte schon bald bekannt gegeben werden, sei aber noch nicht in trockenen Tüchern.

Wiz ist erst 2020 gegründet worden und bietet Cybersecurity-Software für Cloud-Rechenzentren an. Das ist ein wichtiger Bereich bei Google, der jedoch hinter den Angeboten von Amazon Web Services und Microsoft Azure zurückbleibt. Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete von dem bevorstehenden Zukauf unter Berufung auf eine nicht genannte Person.

Übernahmen in einer solchen Größenordnung sind für US-Techriesen eher selten, auch weil sie unter verschärfter Beobachtung von den Kartellbehörden stehen. Google steht derzeit eine Anklage des US-Justizministeriums ins Haus, weil der Konzern seine Marktmacht in der Onlinesuche ausgenutzt haben soll, um den Wettbewerb zu behindern.

Wiz ist eines der wenigen Start-ups, die nicht dem Hype-Umfeld rund um Künstliche Intelligenz entstammen und dennoch ihre Marktbewertung gesteigert haben. Früher in diesem Jahr hatte sich Wiz eine Geldspritze von einer Milliarde Dollar besorgt zu einer Gesamtbewertung von 12 Milliarden Dollar./men/mis/jha/