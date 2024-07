DJ Ifo-Institut: Auftragsmangel im Wohnungsbau geht leicht zurück

BERLIN (Dow Jones)--Der Auftragsmangel im Wohnungsbau ist einer Umfrage zufolge leicht zurückgegangen. Allerdings ist die Branche von Optimismus noch weit entfernt, wie das Ifo-Institut mitteilte. In einer Umfrage berichteten im Juni 50,2 Prozent der Unternehmen davon, nach 51,7 Prozent im Mai. "Der Mangel an neuen Aufträgen ist weiterhin ein großes Problem. Häuslebauer sind zurückhaltend, auch weil die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank vorerst nur ein erster Schritt ist. Bei den Finanzierungskosten hat sich noch nicht viel getan. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der Baugenehmigungen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Was heute nicht beauftragt und genehmigt werde, könne zunächst auch nicht gebaut werden. "Daher wird das Thema die Unternehmen vermutlich noch eine ganze Weile begleiten", sagte er.

Die Stornierungsquote bei Aufträgen sank ebenfalls leicht, auf 13,7 Prozent von 15,1 Prozent im Mai. Das Geschäftsklima im Wohnungsbau legte zwar etwas zu, befindet sich mit minus 44,3 Punkten aber weiterhin deutlich im negativen Bereich, so das Ifo-Institut.

