TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Überwiegend mit festeren Kursen sind die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gegangen. Sie schlossen sich damit am Montag den freundlichen Vorgaben der US-Börsen vom Freitag an, wo der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 Höchstmarken erreicht hatten. In Japan sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Die chinesischen Börsen zeigten sich uneinheitlich. Während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 1,5 Prozent auf gut 18.000 Punkte nachgab, lag der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen mit zuletzt 3477 Punkten moderat im Plus.

Keinen Rückenwind erhielten Chinas Aktien von Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft verliert an Schwung. Die zweitgrößte Volkswirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 4,7 Prozent. Das ist weniger, als die meisten Analysten erwartet hatten. Zudem liegt der Wert unter den Wachstumszahlen der beiden Vorquartale.

Von einer Enttäuschung sprach denn auch Marktstratege Rainer Guntermann von der Commerzbank. Vor allem die Umsätze im Einzelhandel hätten zuletzt weniger stark zugelegt als erwartet.

Die Börse in Sydney erreichte ein Rekordhoch. Der Leitindex S&P/ASX 200 ließ erstmals die Marke von 8.000 Punkten hinter sich und schloss 0,73 Prozent höher bei 8.017,60 Zählern. Alle Sektoren legten zu, angeführt von Konsum- und Gesundheitsaktien./bek/jha/

