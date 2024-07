Der DAX stieg am Freitag den dritten Tag in Folge. Diesmal ging es um 1,15 Prozent für den Leitindex nach oben. Zwischenzeitlich erreichte er ein neues Fünf-Wochen-Hoch. Auf Wochensicht legte er knapp 1,5 Prozent zu. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...