GFT EnterpriseGPT: sichere KI-Plattform für Finanzdienstleister in nur sechs Tagen Neue Lösung ist Cloud- und Modell-agnostisch, erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und Regulatorik Stuttgart, 15. Juli 2024 - Mit generativer KI können Unternehmen laut aktuellen Studien ihre Prozesse um bis zu 42 Prozent beschleunigen1) und ihre Leistung entsprechend steigern. Mit GFT EnterpriseGPT werden diese Vorteile sicher nutzbar. Die von GFT Deutschland entwickelte Plattform erfüllt regulatorische Anforderungen und garantiert Sicherheit für Prozesse und Daten. GFT EnterpriseGPT läuft auf allen gängigen Cloud-Plattformen und kann alle gängigen Sprachmodelle nutzen. Die standardisierte Plug-and-play Lösung lässt sich schnell und ohne hohe Initialkosten implementieren. Der Return on Investment stellt sich typischerweise nach sehr kurzer Zeit ein. Dies ist möglich, weil die Lösung hoch standardisiert ist. Dank hervorragender Interoperabilität kann sie bereits 6 Tage nach Projektstart im Tagesgeschäft genutzt werden. Bei einer deutschen Landesbank wird die Lösung bereits bankweit erfolgreich eingesetzt. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die Einsatzmöglichkeiten von EnterpriseGPT sind vielfältig: So kann die Plattform beispielsweise automatisch häufige IT- und betriebliche Anfragen beantworten und so die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter reduzieren. In der Rechtsabteilung kann sie die Vertragsgestaltung unterstützen. Nutzer können die Effizienz Ihrer Compliance-Prüfungen durch präzise Dokumentenvergleiche steigern. In der IT kann die Plattform Testfälle generieren und Testdaten analysieren. Im Front-Office hilft sie unter anderem dem Kundenservice bei der Beantwortung von Kundenanfragen. Abteilungsübergreifend unterstützt EnterpriseGPT das Wissensmanagement und kann sogar das Internet für Recherchezwecke nutzen. "Mit GFT EnterpriseGPT lassen sich große Datenmengen schon nach sehr kurzer Anlaufzeit effizient nutzen. Sie fragen einfach die KI nach den benötigten Informationen, und lästige Suchzeiten reduzieren sich auf wenige Sekunden. Auch die Generierung von Inhalten wird beschleunigt", erklärt Maximilian Baritz, Managing Director von GFT Deutschland. "Wenn wir das Projekt heute starten, können die Mitarbeiter das System bereits in der nächsten Woche nutzen."



EnterpriseGPT: effizientere Arbeitsprozesse, starker Datenschutz und Vertraulichkeit Viele Unternehmen scheuen den Einsatz öffentlich zugänglicher GPT-Plattformen. Diese sind oft nicht datenschutzkonform oder die Vertraulichkeit der eingegebenen Informationen kann nicht gewährleistet werden. Zudem haben sie keinen Zugriff auf unternehmenseigene Daten, was den Nutzen für die Unternehmen begrenzt. Anwender von GFT EnterpriseGPT ziehen dank der Leistungsfähigkeit der führenden Sprachmodelle den maximalen Nutzen aus ihren Daten - und das sicher und kostengünstig. Darüber hinaus kann GFT EnterpriseGPT nicht nur unternehmensinterne Daten verarbeiten, sondern ist auch mit dem Internet verbunden. So können Anwender auf Basis eigener Daten und Webrecherchen neue Inhalte erstellen, Antworten auf Kundenanfragen formulieren und vieles mehr. EnterpriseGPT ist Teil des GFT AI.DA Marketplace , einer Plattform, die prädiktive und generative KI-Technologien sowie Datenanalyse vereint. Der GFT AI.DA Marketplace unterstützt die Entwicklung und Einführung von KI-Anwendungen, indem er eine umfassende Sammlung von Use Cases, Methodologien, Referenzarchitekturen und vorkonfigurierten Lösungen bereitstellt. Das hilft, die digitale Transformation deutlich zu beschleunigen. EnterpriseGPT Nutzer profitieren von: Beschleunigten Prozessen und schnellerer Umsetzung von Projekten, Optimiertem Kundensupport, Effizientem Wissensmanagement innerhalb des Unternehmens, Strategischen Wettbewerbsvorteilen durch die Möglichkeit, weitere Use Cases umzusetzen, Nutzungsabhängigem Kostenmodell

und schnellerer Umsetzung von Projekten Optimiertem Kundensupport

Effizientem Wissensmanagement innerhalb des Unternehmens

innerhalb des Unternehmens Strategischen Wettbewerbsvorteilen durch die Möglichkeit, weitere Use Cases umzusetzen

durch die Möglichkeit, weitere Use Cases umzusetzen Nutzungsabhängigem Kostenmodell Keine eigene Hardware oder Infrastruktur erforderlich GFT übernimmt Betrieb, Wartung und Support der Software-as-a-Service-Lösung. Dadurch ist keine eigene Hardware oder Infrastruktur notwendig. Für die optimale Integration in bestehende Unternehmensprozesse können individuelle Datenquellen angebunden werden. Das Nutzermanagement kann über bestehende Identity Provider und Single-Sign-On Lösungen abgebildet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, EnterpriseGPT lokal (on-premise) zu betreiben, so dass alle Daten im eigenen Unternehmen verbleiben. Um Fachabteilungen dabei zu unterstützen, GPT Modelle besonders effektiv im Business einzusetzen, bietet GFT zusätzlich individuelle Schulungen und Lernmaterialien an. 1) https://www.bcg.com/publications/2023/assessing-the-impact-of-generative-ai-on-workforce-productivity

Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über GFT - Shaping the future of digital business GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente, erstellen implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE).

