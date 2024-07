EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Nürnberg, Amsterdam, 15. Juli 2024 ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt und berichtet Brutto-Sales von TEUR 20.403 (Q2 2023: TEUR 20.967). Der Gruppenumsatz lag bei TEUR 5.224, was einem leichten Rückgang von 3,2 Prozent entspricht (Q2 2023: TEUR 5.399). Die Segmente Webgains und ad agents verzeichneten einen Umsatzrückgang von 4,5 Prozent auf TEUR 2.791 (Q2 2023: 2.924 TEUR) bzw. 3,2 Prozent auf TEUR 1.807 (Q2 2023: TEUR 1.866). Das Segment ad pepper erreichte mit TEUR 626 (Q2 2023: TEUR 609) einen leichten Umsatzanstieg.

Das Gruppen-EBITDA im zweiten Quartal belief sich auf TEUR 487 und konnte somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum deutlich verbessert werden (Q2 2023: TEUR -118). Wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung war das Segment Webgains, welches in diesem Zeitraum ein EBITDA in Höhe von TEUR 433 erzielte (Q2 2023: TEUR 288). Das Segment ad agents erreichte ein EBITDA von TEUR 262 (Q2 2023: TEUR 72) und das Segment ad pepper einen Wert von TEUR 86 (Q2 2023: TEUR 31). Im gesamten Halbjahreszeitraum wurden Brutto-Sales in Höhe von TEUR 41.176 (H1 2023: TEUR 40.559) und ein Gruppenumsatz von TEUR 10.400 erreicht (H1 2023: TEUR 10.498). Nach einem negativen EBITDA-Beitrag im Vorjahreszeitraum konnte das EBITDA des ersten Halbjahres 2024 um TEUR 1.153 deutlich verbessert werden und stieg somit auf einen Wert von TEUR 707 (H1 2023: TEUR -446). Die Segment-EBITDAs lauten dabei wie folgt: Das Segment Webgains erzielte ein EBITDA in Höhe von TEUR 1.064 (H1 2023: TEUR 476), das Segment ad agents TEUR 454 (H1 2023: TEUR -25) und das Segment ad pepper TEUR 73 (H1 2023: TEUR 33). In die vor uns liegende Halbjahreshälfte gehen wir mit einer weiterhin effizienten Kostenbasis und erwarten, wie auch in den Vorjahren, ein starkes viertes Quartal hinsichtlich Umsatzes und Profitabilität. Insbesondere für das Segment Webgains rechnen wir aufgrund von erfolgreicher Neukundenakquise und unserer Initiativen im Bereich Künstlicher Intelligenz mit positiven Wachstumsraten für das vor uns liegende Halbjahr. Der Bericht für die ersten sechs Monate 2024 wird am 16. August 2024 veröffentlicht.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q2

2024 Q2

2023 H1

2024 H1

2023 Brutto-Sales 20.403 20.967 41.176 40.559 % Wachstum -2,7 1,5 Umsatz 5.224 5.399 10.400 10.498 % Wachstum -3,2 -1,0 davon ad pepper 626 609 1.089 1.140 % Wachstum 2,8 -4,5 davon ad agents 1.807 1.866 3.563 3.608 % Wachstum -3,2 -1,3 davon Webgains 2.791 2.924 5.748 5.750 % Wachstum -4,5 0,0 EBITDA 487 -118 707 -446 davon ad pepper 86 31 73 33 davon ad agents 262 72 454 -25 davon Webgains 433 288 1.064 476 davon admin -295 -509 -883 -930 Liquide Mittel* 19.822 21.519

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert. Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



