Linz, Österreich, 15. Juli 2024 - Die Kontron AG , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt die Erweiterung ihres Vorstands bekannt. Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues werden in den Vorstand der Kontron AG berufen und übernehmen neue, strategisch wichtige Rollen im Unternehmen. Philipp Schulz wird den Geschäftsbereich Aerospace/Defense und Nordamerika verantworten, während Dr. Johannes Fues den Geschäftsbereich GreenTec übernimmt. Philipp Schulz ist seit Oktober 2022 bei Kontron tätig und leitet seit dem 01.01.2024 den Geschäftsbereich Nordamerika. Bei der voestalpine AG hat Schulz mehr als 15 Jahre in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet. Dr. Johannes Fues hat bereits für namhafte Unternehmensberatungen in Reorganisations- und Transformationsprojekten gearbeitet. In seiner Funktion als CFO der KATEK SE (seit 2018) hat Fues dort die Finanzthemen sowie die Bereiche Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) verantwortet. Gleichzeitig wurde der Vertrag von Michael Riegert, Vorstandsmitglied, COO und Verantwortlicher für die Division Industrial vorzeitig um drei Jahre verlängert. Mit diesen strategischen Personalentscheidungen stellt die Kontron AG die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens und unterstreicht ihre Position als Innovationsführer auf den relevanten Märkten. Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der Kontron AG, betont: "Wir freuen uns sehr über die tatkräftige Unterstützung. Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues haben ihre Expertise bereits in ihrer bisherigen Laufbahn bewiesen. Die neuen Vorstandsresorts werden die Zukunftsthemen von Kontron mit dem Ausbau des Nordamerika- und Aerospace-Geschäfts sowie Umwelttechnologie weiter vorantreiben."

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

Kontron AG - Communications

Tel: +49 (0) 151 151 9388 149

group-pr@kontron.com



Jan Lauer

Profil Marketing OHG

Tel: +49 (0) 531 387 33-18

kontron@profil-marketing.com

Barbara Jeitler

Kontron AG - Investor Relations

Tel: +43 (1) 80191 1199

ir@kontron.com







