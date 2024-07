Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -Global University by Rybakov (https://globaluniversity.org/), eine bahnbrechende Einrichtung, die sich der Gestaltung der Zukunft der Bildung verschrieben hat, wurde offiziell auf dem Global Forum "Cultural Heritage in Education" vorgestellt. Der Auftrag der Universität besteht darin, eine neue Generation herausragender Führungskräfte heranzubilden, die in der Lage sind, die Probleme der Menschheit zu lösen und die Gesellschaft auf globaler Ebene zu beeinflussen.Die Universität schafft Programme mit Branchenführern und bindet die Alumni-Gesellschaft und andere Gleichgesinnte auf der ganzen Welt ein, um ihr Umfeld zu beeinflussen und ein starkes Netzwerk zu schaffen. Der Gründer der Universität, der Philanthrop Igor Rybakov, sagte: "Unser Ziel ist es, bis 2050 10 Millionen Führungskräfte auszubilden, die die Lebensqualität von einer Milliarde Menschen verbessern werden. Es ist die erste Einrichtung weltweit, die den Umgang mit Instabilität und Chaos lehrt und sich proaktiv auf künftige Veränderungen, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Relevanz und die Bewältigung künftiger Herausforderungen konzentriert".Global University by Rybakov veranstaltete eine Sitzung mit dem Titel "Global Universities: How to Balance Globalization and Preserve the Cultural Identity of Students from Different Parts of the World" (Wie man die Globalisierung ausbalanciert und die kulturelle Identität von Studierenden aus verschiedenen Teilen der Welt bewahrt), bei dem die Exekutivpräsidentin Elena Morozova die Universität vor Podiumsteilnehmern aus dem Vereinigten Königreich, Indonesien und Italien sowie Teilnehmern aus der ganzen Welt präsentierte. Sie betonte: "Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Bildungsmodell innovativ ist und es den Schülern ermöglicht, ihr Potenzial in einer unterstützenden Gemeinschaft zu maximieren. Sie vereint derzeit eine halbe Million Menschen auf der ganzen Welt, und wir heißen Studierende jeden Alters und jeder Erfahrung willkommen und bieten vielfältige Möglichkeiten für lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung".An der Sitzung nahmen der Vorsitzende des indonesischen Rates für Jugendentwicklung, der Ko-Vorsitzende der G20 Youth 2022 Budy Sugandi, der ehemalige Geschäftsführer und Dekan der GBSB Global Business School, UN, und EU-Experte für internationale Entwicklung und Bildung Vincent Ligorio, der Vizerektor der Universitas Nahdhatul Ulama, der Berater des indonesischen Bildungsministers Achmad Adhitya und der Geschäftsführer des Bridge Institute Simon Mckenzie teil.Die Global University by Rybakov verfügt über mehr als 100 Dozenten mit praktischer Erfahrung aus der ganzen Welt, die ein einzigartiges Ökosystem bilden, das außergewöhnliche Wissenschaftler, Pädagogen, erfahrene Unternehmer, Visionäre und Führungskräfte in ihren jeweiligen Bereichen vereint. Die Universität ist offen für die Zusammenarbeit mit allen Bildungseinrichtungen und Organisationen, die dieselben Werte teilen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460090/Global_University_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/globale-universitat-von-rybakov-wurde-auf-dem-forum-kulturelles-erbe-in-der-bildung-vorgestellt-302195944.htmlPressekontakt:Ksenia Bregadze,PR-Direktorin der Global University,E-Mail: k.bregadze@rybakovuniversity.orgOriginal-Content von: Global University by Rybakov, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099377/100921492