Sarstedt (ots) -Die steigenden Energiekosten werden für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen zum Problem. Photovoltaikanlagen bieten in dieser Hinsicht zwar eine gute Lösung, doch sie sind auch mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden. Kann die Gründung einer Energiegenossenschaft ein Ausweg sein?Erneuerbare Energien haben den großen Vorteil, dass sie eine dezentrale Energieversorgung erlauben, was die Abhängigkeit von den großen Energieunternehmen verringert und die Versorgungssicherheit erhöht. Für kleine Unternehmen und Privatpersonen geht die Errichtung einer Photovoltaikanlage allerdings oft mit schwer zu nehmenden Hürden einher: Zum einen sind die Genehmigungsverfahren langwierig und kompliziert, weil strenge Bauvorschriften und Umweltauflagen zu erfüllen sind. Zum anderen ist für den Bau der Anlage eine Investition erforderlich, die nicht jedes Unternehmen und nicht jede Privatperson leisten kann. Aus diesen Gründen schrecken viele vor der Installation einer PV-Anlage zurück, obwohl sie die Chancen der neuen Technologie gern nutzen würden. "Zum bürokratischen Aufwand und dem fehlenden Kapital kommt die Frage der geeigneten Flächen hinzu", sagt Björn Erhard, Experte für Genossenschaften und Vorsitzender des Deutschen Interessenverbands der Kleingenossenschaften e.V. "Wer in einer Wohnung lebt, hat kaum die Möglichkeit, eine große PV-Anlage in Angriff zu nehmen, und es gibt zahlreiche Unternehmen, deren Dachflächen für Photovoltaik ungeeignet sind. All das bedeutet für diese Kreise letztlich, dass mit langfristig hohen Energiekosten zu rechnen ist.""Die Lösung des Problems liegt in der gemeinschaftlichen Errichtung der Anlagen durch eine Energiegenossenschaft, die niedrige Energiepreise bei einem geringen Risiko erlaubt", fügt Björn Erhard hinzu. "Die Gründung einer Genossenschaft ist allerdings an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die zwingend einzuhalten sind." Um die Vorteile der Genossenschaft möglichst vielen Unternehmern und Selbstständigen zugänglich zu machen, unterstützt Björn Erhard die Gründer in der Startphase und begleitet die Genossenschaften über die ersten Jahre ihrer Existenz. Warum es sich lohnt, die Energieversorgung gemeinsam mit Gleichgesinnten anzugehen, hat er im Folgenden zusammengefasst.Kapitalbereitstellung durch die GenossenschaftenEine Energiegenossenschaft bietet den entscheidenden Vorteil, dass die Mitglieder ihre finanziellen Ressourcen bündeln können, um gemeinsam Photovoltaikanlagen zu finanzieren. Der kollektive Ansatz ermöglicht es somit auch kleineren Investoren, sich an der Energiewende zu beteiligen und die Chancen der erneuerbaren Energien zu nutzen. Dabei senkt die gemeinschaftliche Kapitalbereitstellung die individuellen Investitionskosten und erhöht die Finanzierungskraft der Genossenschaft. Letztlich können auf diese Weise größere und effektivere Projekte realisiert werden.Gemeinsamer Erwerb und BetriebDer gemeinschaftliche Erwerb und Betrieb von PV-Anlagen erlaubt es den Genossenschaften, ihre Mitglieder mit günstigem Ökostrom zu versorgen. Die Genossenschaften planen und installieren die Anlagen entweder selbst oder beauftragen spezialisierte Unternehmen damit. Dieser Ansatz führt zu einer effizienten Nutzung der Ressourcen und ermöglicht eine breite Verteilung der Erträge aus der Stromproduktion.Nutzung innerhalb der GenossenschaftDie von den PV-Anlagen erzeugte Energie kann innerhalb der Genossenschaft genutzt werden, um die Mitglieder mit günstigem Strom zu versorgen. Darüber hinaus ist aber auch eine Verwendung für gemeinschaftliche Zwecke möglich. Liefert die Stromproduktion in Spitzenzeiten überschüssige Energie, wird sie ins öffentliche Netz eingespeist und bringt der Genossenschaft einen zusätzlichen Gewinn. Dieses Modell fördert die Energieautarkie und stärkt die lokale Wirtschaft, weil es den Mitgliedern eine erhebliche Senkung ihrer Energiekosten erlaubt. Gleichzeitig trägt die Genossenschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung in ihrer Region bei, was sich letztlich auch positiv auf die Reputation der einzelnen Mitglieder auswirkt.Bildung und QualifizierungEin zusätzlicher Aspekt der gemeinschaftlichen Stromproduktion ist die gezielte Förderung der Genossenschaftsmitglieder: Viele Genossenschaften bieten ihren Mitgliedern Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen an, die das notwendige Wissen für die Planung, Installation und Wartung von PV-Anlagen vermitteln. Solche Möglichkeiten fördern am Ende nicht nur die Kompetenz der einzelnen Mitglieder, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl und die Eigenverantwortung.Lokale WertschöpfungDa die Installation und Wartung der PV-Anlagen in der Regel durch lokale Handwerksbetriebe erfolgt, investiert die Genossenschaft in die regionale Wirtschaft, die wiederum zukunftssichere Arbeitsplätze schafft. Während das gemeinsame Engagement der Mitglieder maßgeblich zum Erfolg der Genossenschaftsprojekte beiträgt, ist die lokale Verankerung der Genossenschaften somit ein großer Gewinn für alle Menschen in der Region.Sie interessieren sich für die Vorteile der Gründung einer Genossenschaft und benötigen umfassende Informationen? 