Unternehmen, die weiter stur an ihren Job-Anforderungen festhalten, könnten künftig das Nachsehen haben. Denn viele Firmen setzen mittlerweile verstärkt auf Quereinsteiger:innen, um ihre Reihen aufzufüllen. Dennoch müssen die neuen Mitarbeiter:innen ohne Vorkenntnisse ein paar Dinge mitbringen. Wer Bewerbungen schreibt, schaut in der Regel in den Job-Anforderungen nach, ob die eigenen Erfahrungen, Abschlüsse und Fertigkeiten zu der ausgeschriebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...