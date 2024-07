Der Weg ist frei: Prismo Metals erhält Bohrgenehmigung für Kupferprojekt Hot Breccia!

Anzeige / Werbung

Das Hot Breccia-Projekt weist ein äußerst aussichtsreiches Kupferziel auf. Das kann Prismo Metals jetzt mit Bohrungen testen.

Das Timing ist vielversprechend. Während erst kürzlich wieder Branchengrößen wie Minenmogul Robert Friedland vor einer "Kupferkriese" warnen, erhält die kanadische Prismo Metals (CSE PRIZ / WKN A2QEGD) jetzt die Genehmigung für ein erstes Bohrprogramm auf ihrem Kupferprojekt Hot Breccia im Süden des US-Bundesstaats Arizona. Damit können die Vorbereitungen für das erste Bohrprogramm seit 50 Jahren auf der vielversprechenden Liegenschaft anlaufen!

Prismo hat bereits eine Kaution beim Bureau of Land Management (BLM) hinterlegt und damit den letzten Schritt abgeschlossen, der nötig war, bevor es losgehen kann. Prismo plant erst einmal mit fünf Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern auf Hot Breccia, mit denen man die vielversprechende Stratigraphie unterhalb des vulkanischen Deckgesteins und insbesondere die große leitfähige Anomalie untersuchen will, die bei einer geophysikalischen ZTEM-Untersuchung im Jahr 2023 entdeckt wurde.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr zudem Kartierungen, Begehungen und Beprobungen auf dem Projekt vorgenommen. Und all diese Maßnahmen unterstützten den Zielgenerierungs- und Zielauswahlprozess! Während die Bohrungen auf den gewählten Zielen durchgeführt werden, werden die Explorationsgeologen die gewonnen Informationen quasi "live" verwenden, um festzustellen, ob einzelne Bohrlöcher eine Ausweitung der Arbeiten rechtfertigen bzw. benötigen.

Prismo Metals zieht das Tempo an

Wie Prismo nach Erhalt der BLM-Genehmigung zudem ankündigt, wird man die vorbereitenden Arbeiten so schnell wie möglich umsetzen. Dabei behilflich ist die Verwendung bestehender Straßeninfrastruktur aus den 1970er Jahren (als zuletzt auf Hot Breccia gebohrt wurde), die nur geringe Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten erfordert. Sobald also das BLM den Erhalt der Kaution bestätigt hat, wird das Unternehmen diese Arbeiten aufnehmen, sodass man hoffentlich wie geplant die ersten Kupferbohrungen im dritten Quartal dieses Jahres durchführen kann. Das geplante Budget für die Bohrarbeiten liegt laut dem Unternehmen übrigens bei rund 3 Mio. CAD.

Zuletzt war das mineralisierte Ziel, auf das Prismo es abgesehen hat vor 50 Jahren untersucht worden. Dabei wurden, wie Steve Robertson, President von Prismo Metals erläutert, unter anderem in mehreren Bohrabschnitten mehr als 1% Kupfer sowie erhöhte Zinkwerte nachgewiesen. Seitdem aber wurde in nur 40 Kilometern Entfernung eine der bedeutendsten Kupferlagerstätten der Welt (Resolution) nachgewiesen, was aufzeigt, was in der Region möglich ist!



Lage des Hot Breccia-Projekts in Arizona

Fazit: Der Erhalt der Bohrgenehmigung für Hot Breccia ist ein entscheidender Meilenstein für Prismo Metals. Zum ersten Mal seit 50 Jahren kann ein attraktives Ziel mit Bohrungen getestet werden, nachdem in der Zwischenzeit direkt in der Nähe ein riesiges Kupfervorkommen nachgewiesen wurde. Das geplante, erste, 5.000 Bohrmeter umfassende Bohrprogramm, das allerdings noch finanziert werden muss, wird Prismo entscheidende Informationen liefern, um sich dem Zentrum eines weiteren, potenziellen Vererzungssystems in einem der reichsten Kupferdistrikte der Welt zu nähern.

