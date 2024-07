Biel - Die Swatch Group ist von der Marktschwäche in China hart getroffen worden. Der Umsatz und der Gewinn brachen in der ersten Jahreshälfte ein. Auf Entlassungen wird aber verzichtet, auch weil das Geschäft in vielen Ländern gut läuft und die Wachstumsaussichten intakt sind. «In China zusammen mit Hongkong und Macau haben wir im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von rund 30 Prozent erlitten», sagte Konzernchef Nick Hayek am Montag im Interview ...

