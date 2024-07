Ant International und BNP Paribas werden über die Whale-Plattform Innovationen zu tokenisierten Einlagen erforschen, um die Effizienz von Unternehmen bei der Abwicklung globaler Fonds zu verbessern

Alipay+ wird BNP Paribas dabei unterstützen, grenzüberschreitende mobile Zahlungslösungen aus internationalen Zahlungsanwendungen zu implementieren

WorldFirst wird eine direkte Verbindung zum System des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums herstellen, wobei BNP Paribas seine Teilnahme sponsert

BNP Paribas, die führende Bank der Europäischen Union, und Ant International, ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungs- und Finanztechnologie, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um grenzüberschreitende Zahlungslösungen für Händler und Verbraucher in Europa zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240714949723/de/

(Clockwise from top left) Marc Espagnon, Head of Payment and Cash Management at BNP Paribas, Kelvin Li, GM of Platform Technology at Ant International, Douglas Feagin, President of Ant International and Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Payments, Trade Solutions Factoring at BNP at the MOU signing ceremony on 3 July (Photo: Business Wire)

In einem am 3. Juli 2024 in Zürich unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU) durch Douglas Feagin, President von Ant International und Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Payments, Trade Solutions Factoring bei BNP Paribas, vereinbarten die zwei Parteien die Entwicklung mehrerer Schlüsselinitiativen, bei denen BNP Paribas eng mit Ant International und dessen Geschäftsbereichen für digitale Zahlungen und Innovationen zusammenarbeiten wird.

BNP Paribas wird mit Alipay+, der grenzüberschreitenden mobilen Zahlungs- und Digitalisierungslösung von Ant International, zusammenarbeiten, um es Tausenden von Händlern, die den Acquiring-Service von BNP Paribas in ganz Europa nutzen, zu ermöglichen, Zahlungen von mehr als 25 internationalen mobilen Partnern über Alipay+ zu akzeptieren.

Die beiden Seiten haben sich auch darauf geeinigt, gemeinsam daran zu arbeiten, die Teilnahme von WorldFirst am einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA) zu stärken. WorldFirst, die digitale Zahlungs- und Finanzdienstleistungsplattform von Ant International für globale Unternehmen, wird ihre Teilnahme an SEPA verstärken, um es Unternehmen zu ermöglichen, nahtlose Online-Zahlungen und Geldtransfers innerhalb der SEPA-Zone durchzuführen.

BNP Paribas wird die Teilnahme von WorldFirst am SEPA-Verfahren sponsern und es WorldFirst ermöglichen, das Know-how und die Produkte der Bank zu nutzen, um die Integration und die Einbindung in SEPA zu beschleunigen. Die Kunden von WorldFirst werden in der Lage sein, in Echtzeit auf SEPA-Zahlungssysteme zuzugreifen und Treasury-Zahlungen zu automatisieren, um ihren operativen Betrieb zu optimieren.

Darüber hinaus wird BNP Paribas mit Ant International über deren Whale-Plattform Innovationen im Bereich der tokenisierten Einlagen für das globale Treasury-Management erforschen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Effizienz und Geschwindigkeit globaler Fondsabrechnungen durch den Einsatz tokenisierter Einlagen zu verbessern.

Ant International wird die Infrastruktur von BNP Paribas nutzen, um seine Whale-Plattform weiterzuentwickeln. Dabei handelt es sich um eine Treasury-Management-Lösung der nächsten Generation, die innovative Blockchain-Technologie, einschließlich fortschrittlicher Verschlüsselung und KI, nutzt, um die Effizienz und Transparenz von Fondsbewegungen zwischen Bankkonten für ein besseres globales Liquiditätsmanagement zu steigern.

Douglas Feagin, President von Ant International, sagte: Europa ist eine wichtige Region für Ant International, insbesondere aufgrund des zunehmenden grenzüberschreitenden Handels und der steigenden Zahl von Reisenden in die Region, sowie der Aufregung um die UEFA EURO 2024 in diesem Jahr. Durch unsere Zusammenarbeit mit einem führenden Branchenpartner werden wir die digitalen Zahlungs- und innovativen Technologielösungen von Ant International mit der einschlägigen Erfahrung von BNP Paribas auf dem europäischen Markt zusammenbringen, um mehr Konnektivität zu schaffen und den weltweiten Reise- und Handelsverkehr zu erleichtern

Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Payments, Trade Solutions Factoring bei BNP Paribas, fügte hinzu: "Die neue Vereinbarung mit Ant International vertieft eine langjährige Zusammenarbeit, die 2016 begann, als Alipay+ in Europa eingeführt wurde. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unseres Serviceangebots, indem wir die Stärken beider Seiten nutzen, um unseren Kunden den besten Service im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen zu bieten. Darüber hinaus sind wir bestrebt, Innovationen mit einem solch wichtigen Akteur zu fördern, um die zukünftigen Standards im Treasury-Management zu entwickeln."

Über Ant International

Ant International mit Hauptsitz in Singapur treibt die Zukunft des globalen Handels mit digitalen Innovationen voran, damit jeder und jedes Unternehmen erfolgreich sein kann. In enger Zusammenarbeit mit Partnern unterstützen wir Händler aller Größen weltweit dabei, ihre Wachstumsziele durch ein umfassendes Angebot an technologiebasierten digitalen Zahlungs- und Finanzdienstleistungslösungen zu verwirklichen.

Über Alipay+

Alipay+ ist eine Reihe von grenzüberschreitenden mobilen Zahlungs- und Digitalisierungslösungen, die dazu beitragen, globale Händler mit Verbrauchern zu verbinden. Die Verbraucher profitieren von nahtlosen Zahlungen und einer großen Auswahl an Geschäften mit ihren bevorzugten Zahlungsmethoden auf Reisen im Ausland. Kleine und mittelständische Unternehmen können die digitalen Tools von Alipay+ nutzen, um ihre Effizienz zu steigern und Omnichannel-Wachstum zu erzielen.

Über WorldFirst

WorldFirst erfüllt die Bedürfnisse von im internationalen Handel tätigen KMU, um weltweit zu expandieren. Dazu gehören das globale Inkasso, die Durchführung von Zahlungen, die Währungsumrechnung, das Risikomanagement und die Finanzierung der Lieferkette, um KMU dabei zu helfen, Kosten zu senken und die Umsatzeffizienz zu verbessern, um wiederum mehr Einnahmen zu erzielen und globale Geschäftsmöglichkeiten schnell zu nutzen. WorldFirst, das KI und andere Spitzentechnologien für die Risikokontrolle einsetzt, stellt die Sicherheit der Kundengelder über alles und kann eine branchenweit führende Erfolgsbilanz bei der Betrugsprävention vorweisen. WorldFirst hat weltweit eine Million Kunden bedient und ist mit über 120 Marktplätzen verbunden. WorldFirst wurde 2004 gegründet und gehört seit 2019 zur Ant Group.

Weitere Informationen zu WorldFirst finden Sie unter https://www.worldfirst.com/sg/.

Über BNP Paribas

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankwesen. Sie ist in 63 Ländern tätig und beschäftigt fast 183.000 Mitarbeiter, darunter mehr als 145.000 in Europa. Die Gruppe hat Schlüsselpositionen in ihren drei Hauptgeschäftsfeldern: Commercial, Personal Banking Services für das kommerzielle und private Bankgeschäft der Gruppe sowie mehrere spezialisierte Geschäftsbereiche, darunter BNP Paribas Personal Finance und Arval; Investment Protection Services für Spar-, Anlage- und Schutzlösungen; und Corporate Institutional Banking, das sich auf Unternehmens- und institutionelle Kunden konzentriert. Basierend auf ihrem starken, diversifizierten und integrierten Modell hilft die Gruppe all ihren Kunden (Einzelpersonen, Gemeinschaftsorganisationen, Unternehmern, KMU, Unternehmen und institutionellen Kunden), ihre Projekte durch Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Investition, Sparen und Versicherungsschutz zu verwirklichen. In Europa hat BNP Paribas vier inländische Märkte: Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Die Gruppe führt ihr integriertes kommerzielles und privates Bankmodell in mehreren Mittelmeerländern, der Türkei und Osteuropa ein. Als wichtiger Akteur im internationalen Bankwesen verfügt die Gruppe über führende Plattformen und Geschäftsbereiche in Europa, eine starke Präsenz in Amerika sowie ein solides und schnell wachsendes Geschäft in der Asien-Pazifik-Region. BNP Paribas hat in all ihren Aktivitäten einen Ansatz der sozialen Verantwortung des Unternehmens umgesetzt, der es ihr ermöglicht, zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft beizutragen und gleichzeitig die Leistung und Stabilität der Gruppe sicherzustellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240714949723/de/

Contacts:

Ant International

Kahmun Leong

kahmun.leong@antgroup.com

BNP Paribas

Thomas Alexandre

+33 (0)6 02 19 48 69

thomas.alexandre@bnpparibas.com