Das globale Chemieunternehmen OQ Chemicals bringt mit OxBalance Neopentylglykol-Diheptanoat (NPG-Diheptanoat) einen leichten, biomassenbilanzierten Emollient-Ester für den Einsatz in Kosmetika auf den Markt. OxBalance NPG-Diheptanoat ist nach dem International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS-Standard zertifiziert. Es ist eine nachhaltige Alternative zum konventionellen Produkt, das letztes Jahr erfolgreich im Markt eingeführt wurde. NPG-Diheptanoat ist besonders wirksam in Sonnenpflegeprodukten, dekorativer Kosmetik, Haut- und Haarpflege sowie Antitranspirantien und verfügt über ein besseres Eigenschaftsprofil als zyklische Silikone (D5), deren Verwendung in der EU beschränkt wird.

"Die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie legt zunehmend Wert auf umweltfreundliche Formulierungen. Unser zertifiziertes OxBalance NPG-Diheptanoat unterstützt Formulierer dabei, hochwertige und effektive Kosmetikprodukte zu entwickeln, die den Nachhaltigkeitszielen entsprechen. Dieser universell einsetzbare Ester ist mit einer Vielzahl von Inhaltsstoffen kompatibel und eine geeignete Alternative zu Decamethylcyclopentasiloxan (D5), das aus Umwelt- und Gesundheitsgründen reguliert wird. Kunden berichten, dass NPG-Diheptanoat sich gut in verschiedene Formulierungen integrieren lässt und wünschenswerte Eigenschaften bei Aussehen und Hautgefühl oder in der Haarpflege zeigt. Mit unserer globalen Produktionsplattform gewährleisten wir eine zuverlässige Versorgung mit kommerziellen Mengen und unterstützen das Marktwachstum mit nachhaltigen, hochwertigen Produkten", sagte Dr. Claudia Fischer, Director of Global Business Development bei OQ Chemicals.

OxBalance NPG-Diheptanoat bildet eine nicht-okklusive, schützende Schicht, die die Hautfeuchtigkeit länger erhält und Trockenheit verhindert. In Sonnenschutzmitteln sorgt es für hervorragende Löslichkeit und Verteilbarkeit organischer UV-Filter, verhindert die Kristallisation und ermöglicht ein gleichmäßiges Auftragen. In dekorativer Kosmetik unterstützt NPG-Diheptanoat die Löslichkeit und Dispersion von Wirkstoffen und Pigmenten. Es verbessert die Textur und verleiht ein seidiges und leichtes Gefühl, das die Anwendung und den Tragekomfort von Produkten wie Foundations, Lippenstiften und Lidschatten verbessert und eine gleichmäßige und brillante Farbwiedergabe gewährleistet.

Die OxBalance-Produktline von OQ Chemicals verwendet das ISCC PLUS-Massenbilanzkonzept. Es gewährleistet die Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit der Rohstoffe, den Schutz der biologischen Vielfalt und der Wälder sowie die Förderung guter landwirtschaftlicher Praktiken. Die Zertifizierung stellt sicher, dass strenge soziale, wirtschaftliche und ökologische Kriterien eingehalten werden. OxBalance ist eine eingetragene Marke von OQ Chemicals.

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Das Unternehmen ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman.

