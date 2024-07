NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Von einer Erholung der Stromproduktion durch Wasserkraft in Italien dürfte vor allem Enel profitieren, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Alles in allem befinde sich die Energieerzeugung aus Wasserkraft auf einem historischen Hoch./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 18:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 04:58 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367