Die Rekordjagd an den Börsen in den USA dürfte auch zu Beginn der neuen Woche nicht abreißen. Im vorbörslichen Handel wurden am Montag die beiden großen Indizes Dow Jones und Nasdaq100 auf weitere Höchstmarken indiziert. Genährt wird die Börsen-Hausse nach wie vor von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Das sind auch gute Rahmenbedingungen für PayPal. Außerdem macht diese Entwicklung Hoffnung, dass die Aktie eine Erholung starten könnte.

