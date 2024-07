ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nutrien zum Start in die Berichtssaison der Chemiebranche für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 US-Dollar belassen. Mit seinen Prognosen für das operative Quartalsergebnis liege er im Schnitt für den europäischen Sektor leicht über den Konsensschätzungen und beim Umsatz leicht darunter, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Der deutlichste Unterschied mache sich in den Teilsektoren Spezialitäten und Agrar bemerkbar. Im Spezialitätenbereich liege er auf Ebitda-Niveau 4 Prozent über dem Konsens und im Agrarsektor 8 Prozent unter dem Konsens./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 19:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 19:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



