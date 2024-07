Dreilinden (ots) -Der Sommer steht vor der Tür! Endlich wieder draußen im Straßencafé in der Sonne sitzen, den Fußballsommer genießen oder mit Freunden in den Urlaub fahren. Die warme Jahreszeit bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam etwas Schönes und Unvergessliches zu erleben. Damit wir uns voll und ganz auf unsere Sommerabenteuer konzentrieren können, stellen wir drei PayPal-Funktionen vor, die unser Leben diesen Sommer leichter machen.Ausgaben mit Freunden teilen: einfach Geld senden und empfangenDie Kosten für die gemeinsame Unterkunft, Grillgut oder Getränke teilen - mit PayPal geht das in Sekundenschnelle und für Freunde und Familie komplett gebührenfrei! Jede:r sendet seinen Anteil ganz einfach an die Person, die bezahlt hat - ganz ohne Bargeld, dafür mit vollem Überblick über die Finanzen. Wenn du Geld vorgestreckt hast und deine Freundin vergessen hat, dir den Betrag zu senden, kannst du diesen mit PayPal anfordern.PayPal.Me: ein individueller Bezahllink zum GeldempfangenSommer ist auch die Zeit der Feste und Feiern. Statt Bankdaten für ein Geschenk auszutauschen, kannst du einfach und bequem deinen PayPal.Me-Link (https://newsroom.deatch.paypal-corp.com/Wie-erstelle-ich-einen-PayPal-Me-Link) mit deinen Freund:innen teilen. Dabei handelt es sich um einen persönlichen Bezahllink, der für jedes PayPal-Konto kostenlos eingerichtet werden kann und mit dem du einfach und bequem Geld anfordern und empfangen kannst. Der PayPal.Me-Link lässt sich per E-Mail, SMS oder Messenger teilen. So spart ihr Zeit und Mühe und könnt euch auf das Feiern freuen.PayPal-Käuferschutz: Shoppen mit gutem GefühlDie Sonne scheint, der Tag am See oder die nächste Fahrradtour sind geplant, doch es fehlt noch das passende Zubehör. Ob ein gebrauchtes Stand-Up-Paddle-Board, ein luftiges Sommer-Outfit oder ein neues Fahrrad - auf Anzeigen-Portalen oder Secondhand-Plattformen findet man schnell das passende Angebot. Wenn du das passende Produkt gefunden hast, solltest du beim Kauf von gebrauchter Ware von Privatpersonen mit der PayPal-Bezahloption "Waren und Dienstleistung" zahlen. Geht beim Kauf etwas schief, kann der PayPal-Käuferschutz (https://newsroom.deatch.paypal-corp.com/Kaeuferschutz) helfen. Grundsätzlich greift der PayPal-Käuferschutz in zwei Fällen: Wenn der gekaufte Artikel nicht bei/m der Käufer:in ankommt oder wenn der gekaufte Artikel erheblich von der Beschreibung des/der Händler:in abweicht.Ob gemeinsame Unternehmungen mit Freunden, spontane Einkäufe oder für besondere Anlässe - PayPal hilft dabei, die Kosten zu teilen und die Übersicht über die Finanzen zu behalten. Der Sommer kann kommen!Pressekontakt:PayPal:Cristina Krenzerckrenzer@paypal.comEdelman:Patricia Mohrpatricia.mohr@edelman.comOriginal-Content von: PayPal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61091/5823619