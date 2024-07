Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

Company Name: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Reason for the research: Update

Recommendation: Kaufen

from: 15.07.2024

Target price: EUR86

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 86,00.

Zusammenfassung:

Zu Beginn der Q2-Berichtsaison veröffentlichen wir eine Reihe von sommerlichen Wegweisern und Überlegungen zu ausgewählten Unternehmen aus unserem Coverage-Portfolio. Die Aktien von Knaus Tabbert stehen unter Druck, seit der Konkurrent Trigano Ende Juni seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hat und damit die Befürchtung aufkommen ließ, dass die RV-Endnachfrage zurückgeht. Die jüngsten CIVD-Zulassungszahlen für Mai sind ein Beweis dafür, dass die Nachfrage immer noch steigt, auch wenn sie nicht mehr so rasant ist wie während der Hochphase der Pandemie. Außerdem bestätigen unsere Checks, dass die Auftragseingänge von KTA den Erwartungen entsprechen, und wir gehen davon aus, dass der Auftragsbestand im zweiten Quartal wieder über EUR0,5 Mrd. liegen wird (Q1: EUR0,6 Mrd.). Wir führen die jüngste Skepsis zu einem großen Teil darauf zurück, dass die Anleger ihre Erwartungen an ein sich normalisierendes Umfeld anpassen müssen, nachdem sie während der Pandemie von glänzenden Branchenergebnissen verwöhnt worden waren. Wir stufen KTA weiterhin mit einer Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR86 ein.



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 86.00 price target.



Abstract:

As we head into Q2 earnings season, we are publishing a round of summer signposts and musings on select companies in our coverage universe. Knaus Tabbert shares have been under pressure since rival Trigano published third quarter results in late June reigniting worries that end RV demand is dwindling. The latest CIVD registration numbers for May are evidence that demand is still growing even if it is off the torrid pace set during the pandemic. Plus, checks confirm that KTA's new orders are in line with expectations, and we look for the backlog to again be north of EUR0.5bn with Q2 reporting (Q1: EUR0.6bn). We continue to attribute much of the recent scepticism to investors needing to adjust expectations to a normalising environment after they were spoiled by splashy sector results during the pandemic. We stick to our Buy-rating and EUR86 TP.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

http://www.more-ir.de/d/30219.pdf



