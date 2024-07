Neu-Isenburg (ots) -- eprimo ist Themenprojektpartner der Deutschen Umwelt-Aktion e. V. und macht erneuerbare Energie für die Jüngsten erlebbar- eprimo zugleich als Branchensieger in der Studie "Vorreiter in sozialer Verantwortung 2024" ausgezeichneteprimo investiert in die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und überzeugt als sozial nachhaltiger Arbeitgeber. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Vorreiter in sozialer Verantwortung 2024" des F.A.Z.-Instituts in Kooperation mit dem IMWF und ServiceValue. Im Ranking der überregionalen Energieversorger belegt eprimo den ersten Platz. Der Branchensieger übernimmt nicht nur intern soziale Verantwortung, sondern engagiert sich auch im Unternehmensumfeld, beispielsweise durch die Unterstützung eines Grundschulprojekts der Deutschen Umwelt-Aktion e. V.Im Schuljahr 2023/24 initiierte eprimo das Energieprojekt "Energie erleben und verstehen", durch das unter anderem die vierten Klassen der Grundschulen in Groß-Gerau, Leeheim, Trebur und Nauheim kostenlos am umweltpädagogischen Unterricht der Deutschen Umwelt-Aktion e. V. teilnehmen konnten. Umweltpädagogen nahmen die Schülerinnen und Schüler mit auf eine Entdeckungsreise zu den Energiequellen unserer Erde. Durch verschiedene Spiele, Modelle und Arbeitsstationen näherten sich die Kinder interaktiv dem Thema erneuerbare Energien und lernten, woher der Strom aus der Steckdose kommt. Abschließend konnten die Kinder im Rahmen einer Bastelaktion beim Bau eines eigenen Solarkollektors ausprobieren, wie Strom durch Solarenergie gewonnen wird."Nachhaltige Mitarbeiterentwicklung, Wertschätzung und Inklusion stehen bei uns genauso im Fokus wie grüne Energie. Unser gesellschaftliches Engagement reicht dabei auch über unsere Unternehmensgrenzen hinaus. So unterstützen wir den Umweltunterricht der Deutschen Umwelt-Aktion e. V. in unserem Grundversorgungsgebiet in Südhessen", erklärt Katja Steger, CEO von eprimo. "Es ist uns ein Herzensanliegen, soziale Verantwortung in unserer Region zu übernehmen und das Interesse der jungen Generation an nachhaltigen Energiequellen zu wecken."Im Rahmen parallel stattgefundenen Studie "Vorreiter in sozialer Verantwortung 2024" ermittelten die Marktforschungsexperten, welche Unternehmen in hohem Maße Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen und durch ihr Engagement einen bedeutenden Beitrag für die Gesellschaft leisten. Anhand eines zweistufigen Social Listenings wurden dafür etwa 2,5 Millionen Nennungen zu rund 14.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen analysiert. eprimo setzte sich gegen zahlreiche Konkurrenten durch und erreichte innerhalb des Branchenrankings die Höchstpunktzahl.Pressekontakt:Roman ZurholdTel.: 0 69 / 69 76 70-353E-Mail: Roman.Zurhold@eprimo.deOriginal-Content von: eprimo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100575/5823649