NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 461 US-Dollar belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von alles in allem starken Zahlen sowie einem höher als erwarteten Aktienrückkaufprogramm. Das Ergebnis je Aktie von 8,62 US-Dollar haben über dem Bloomberg-Konsens und seiner eigenen Schätzung gelegen, schrieb er./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 13:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 13:41 / BST

