Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,0916 US-Dollar. Am Morgen ist der Euro noch bis auf 1,0882 Dollar gefallen. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9769 Franken ebenfalls ein wenig höher als am Morgen mit 0,9757. Derweil wird der Dollar zum Franken mit 0,8947 Franken eine Spur tiefer gehandelt als im Frühgeschäft mit 0,8957 Franken. Der Dollar war zunächst ...

